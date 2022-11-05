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США не предлагали организовать встречу Путина и Байдена, заявил Антонов
США не предлагали организовать встречу Путина и Байдена, заявил Антонов - РИА Новости, 05.11.2022
США не предлагали организовать встречу Путина и Байдена, заявил Антонов
США не предлагали организовать встречу лидеров Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T02:10
2022-11-05T02:10
2022-11-05T02:10
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джо байден
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САН-ФРАНЦИСКО, 5 ноя — РИА Новости. США не предлагали организовать встречу лидеров Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Президент Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в ноябре в Индонезии. Американский лидер ранее дал понять, что не видит смысла встречаться на Бали с Путиным, если тот также решит туда приехать. Президент России заявил 31 октября, что еще не принял решение об участии в мероприятии.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что платформой для разговора Путина и Байдена могло бы стать желание США прислушаться к озабоченностям России, в том числе касающимся безопасности.
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вашингтон (штат), сша, россия, владимир путин, в мире, анатолий антонов, джо байден, большая двадцатка
Вашингтон (штат), США, Россия, Владимир Путин, В мире, Анатолий Антонов, Джо Байден, Большая двадцатка
США не предлагали организовать встречу Путина и Байдена, заявил Антонов
Посол Антонов: США не предлагали организовать встречу Путина и Байдена