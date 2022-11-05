https://ria.ru/20221105/vstrecha-1829303410.html

США не предлагали организовать встречу Путина и Байдена, заявил Антонов

США не предлагали организовать встречу Путина и Байдена, заявил Антонов - РИА Новости, 05.11.2022

США не предлагали организовать встречу Путина и Байдена, заявил Антонов

США не предлагали организовать встречу лидеров Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T02:10

2022-11-05T02:10

2022-11-05T02:10

вашингтон (штат)

сша

россия

владимир путин

в мире

анатолий антонов

джо байден

большая двадцатка

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САН-ФРАНЦИСКО, 5 ноя — РИА Новости. США не предлагали организовать встречу лидеров Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Президент Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в ноябре в Индонезии. Американский лидер ранее дал понять, что не видит смысла встречаться на Бали с Путиным, если тот также решит туда приехать. Президент России заявил 31 октября, что еще не принял решение об участии в мероприятии.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что платформой для разговора Путина и Байдена могло бы стать желание США прислушаться к озабоченностям России, в том числе касающимся безопасности.

https://ria.ru/20221020/ssha-1825370515.html

вашингтон (штат)

сша

россия

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вашингтон (штат), сша, россия, владимир путин, в мире, анатолий антонов, джо байден, большая двадцатка