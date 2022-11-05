https://ria.ru/20221105/vooruzhenie-1829330211.html

Украинский пленный рассказал о недостатках вооружения НАТО

Украинский пленный рассказал о недостатках вооружения НАТО - РИА Новости, 05.11.2022

Украинский пленный рассказал о недостатках вооружения НАТО

Пленный украинский военнослужащий рассказал журналистам, чем западные образцы вооружения уступают российским или советским. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:53

2022-11-05T10:53

2022-11-05T13:13

специальная военная операция на украине

в мире

нато

луганская народная республика

javelin (птрк)

украина

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ЛУГАНСК, 5 ноя — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал журналистам, чем западные образцы вооружения уступают российским или советским.По словам Александра Барляна из 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, который сейчас находится в ЛНР, натовские противотанковые комплексы NLAW и Javelin зачастую неисправны или неукомплектованы."Видел NLAW с севшими батареями, видел Javelin, к которым нету "мозгов", потому что одни "мозги" выделяются на бригаду, а самих "Джавелинов" может быть выделено 50 штук. Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней", — перечислил он.Пленный добавил, что за утерю пульта от Javelin может грозить уголовное преследование, поскольку это дефицит. И даже стреляные тубусы от американских ракет нужно сдавать."Атэшки, которые стреляли через раз. Они сырые и могли бахнуть, как только вылетела", — рассказал Барлян о недостатках шведского одноразового ручного противотанкового гранатомета AT-4. При этом он отметил, что украинские силовики в основном используют старое советское вооружение, например РПГ-7. По его словам, это вечное орудие, с которым при правильной эксплуатации не бывает проблем.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221101/oruzhie-1828108266.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Есть сама установка, но нет пульта управления": военнопленный о натовском вооружении Украинский пленный рассказал о недостатках натовского вооружения. 2022-11-05T10:53 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нато, луганская народная республика, javelin (птрк), украина