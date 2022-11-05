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При крушении вертолета в Италии погибли семь человек - РИА Новости, 05.11.2022
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При крушении вертолета в Италии погибли семь человек
При крушении вертолета в Италии погибли семь человек - РИА Новости, 05.11.2022
При крушении вертолета в Италии погибли семь человек
Вертолет, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение в области Апулия на юге Италии, сообщил вице-президент региона Рафаэле Пьемонтезе. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T18:30
2022-11-05T22:41
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адриатическое море
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РИМ, 5 ноя — РИА Новости. Вертолет, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение в области Апулия на юге Италии, сообщил вице-президент региона Рафаэле Пьемонтезе.Вертолет Agusta A109 местной транспортной компании вылетел с островов Тремити в Адриатическом море сегодня около 9:20 по местному времени и примерно через час пропал с радаров. Власти начали поисково-спасательную операцию.По словам Пьемонтезе, спасатели обнаружили обломки машины в районе городка Апричена в провинции Фоджа. В аварии никто не выжил. На борту вертолета находились два члена экипажа и пять пассажиров, в том числе четверо членов одной семьи из Словении, среди них девочка 13 лет.
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в мире, италия, адриатическое море, апулия
В мире, Италия, Адриатическое море, Апулия
18:30 05.11.2022 (обновлено: 22:41 05.11.2022)
 
При крушении вертолета в Италии погибли семь человек

Власти Италии сообщили о крушении вертолета, погибли два члена экипажа и пять пассажиров

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкВертолет в небе
Вертолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Вертолет в небе
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РИМ, 5 ноя — РИА Новости. Вертолет, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение в области Апулия на юге Италии, сообщил вице-президент региона Рафаэле Пьемонтезе.
Вертолет Agusta A109 местной транспортной компании вылетел с островов Тремити в Адриатическом море сегодня около 9:20 по местному времени и примерно через час пропал с радаров. Власти начали поисково-спасательную операцию.
По словам Пьемонтезе, спасатели обнаружили обломки машины в районе городка Апричена в провинции Фоджа. В аварии никто не выжил.
На борту вертолета находились два члена экипажа и пять пассажиров, в том числе четверо членов одной семьи из Словении, среди них девочка 13 лет.
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