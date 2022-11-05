https://ria.ru/20221105/vertolet-1829384350.html

При крушении вертолета в Италии погибли семь человек

При крушении вертолета в Италии погибли семь человек - РИА Новости, 05.11.2022

При крушении вертолета в Италии погибли семь человек

Вертолет, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение в области Апулия на юге Италии, сообщил вице-президент региона Рафаэле Пьемонтезе. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T18:30

2022-11-05T18:30

2022-11-05T22:41

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адриатическое море

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РИМ, 5 ноя — РИА Новости. Вертолет, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение в области Апулия на юге Италии, сообщил вице-президент региона Рафаэле Пьемонтезе.Вертолет Agusta A109 местной транспортной компании вылетел с островов Тремити в Адриатическом море сегодня около 9:20 по местному времени и примерно через час пропал с радаров. Власти начали поисково-спасательную операцию.По словам Пьемонтезе, спасатели обнаружили обломки машины в районе городка Апричена в провинции Фоджа. В аварии никто не выжил. На борту вертолета находились два члена экипажа и пять пассажиров, в том числе четверо членов одной семьи из Словении, среди них девочка 13 лет.

https://ria.ru/20221027/samolet-1827361597.html

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апулия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

в мире, италия, адриатическое море, апулия