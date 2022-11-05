https://ria.ru/20221105/ukraina-1829402111.html

Герой России объяснил большое количество наемников на Украине

Герой России объяснил большое количество наемников на Украине - РИА Новости, 05.11.2022

Герой России объяснил большое количество наемников на Украине

На стороне ВСУ в основном воюют иностранные наемники, поскольку украинских военнослужащих осталось мало, заявил Герой России, ветеран военной разведки Рустем... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T21:25

2022-11-05T21:25

2022-11-05T22:47

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На стороне ВСУ в основном воюют иностранные наемники, поскольку украинских военнослужащих осталось мало, заявил Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов в беседе с МК."Не хватает украинцев. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан. Это подтверждается не только большим количеством наемников, <...> а еще и тем, что все чаще в плен попадают люди уже зрелого и даже пожилого возраста", — пояснил Клупов.По словам собеседника издания, наемники приезжают в частности из Румынии, Германии, США и Великобритании.На некоторых направлениях численность иностранцев, прибывших на "охоту на русских", достигает 70 процентов, предположил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221105/germaniya-1829378293.html

https://ria.ru/20221105/minoborony-1829352301.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины