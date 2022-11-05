https://ria.ru/20221105/ukraina-1829402111.html
Герой России объяснил большое количество наемников на Украине
Герой России объяснил большое количество наемников на Украине - РИА Новости, 05.11.2022
Герой России объяснил большое количество наемников на Украине
На стороне ВСУ в основном воюют иностранные наемники, поскольку украинских военнослужащих осталось мало, заявил Герой России, ветеран военной разведки Рустем... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T21:25
2022-11-05T21:25
2022-11-05T22:47
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На стороне ВСУ в основном воюют иностранные наемники, поскольку украинских военнослужащих осталось мало, заявил Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов в беседе с МК."Не хватает украинцев. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан. Это подтверждается не только большим количеством наемников, <...> а еще и тем, что все чаще в плен попадают люди уже зрелого и даже пожилого возраста", — пояснил Клупов.По словам собеседника издания, наемники приезжают в частности из Румынии, Германии, США и Великобритании.На некоторых направлениях численность иностранцев, прибывших на "охоту на русских", достигает 70 процентов, предположил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221105/germaniya-1829378293.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
21:25 05.11.2022 (обновлено: 22:47 05.11.2022)
Герой России объяснил большое количество наемников на Украине
Герой России Клупов: большое число наемников в ВСУ связано с нехваткой украинских военных