https://ria.ru/20221105/ukraina-1829368211.html
В Риме прошел многотысячный марш за прекращение огня на Украине
В Риме прошел многотысячный марш за прекращение огня на Украине - РИА Новости, 05.11.2022
В Риме прошел многотысячный марш за прекращение огня на Украине
Десятки тысяч человек принимают участие в шествии "Европа за мир", требуя прекращения боевых действий на Украине и проведения мирных переговоров. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T16:23
2022-11-05T16:23
2022-11-05T20:21
в мире
джузеппе конте
гуидо крозетто
украина
рим
италия
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РИМ, 5 ноя - РИА Новости. Десятки тысяч человек принимают участие в шествии "Европа за мир", требуя прекращения боевых действий на Украине и проведения мирных переговоров.Колонна демонстрантов выдвинулась от площади Республики в центре столицы к площади Сан-Джованни-ин-Латерано с одноименной базиликой, где состоится митинг.Как сообщили РИА Новости в управлении римской полиции, в шествии принимают участие около 30 тысяч человек.К мирной инициативе присоединились около 600 общественных организаций и объединений со всех Италии: католических, пацифистских, скаутских, экологических, антифашистских и профсоюзных. Организаторы подчеркивают, что манифестация не носит политический характер и будет лишена партийной символики, однако в период ее подготовки мероприятие поддержали крупнейшие оппозиционные силы страны - Демократическая партия и "Движение 5 звёзд".Часть демонстрантов, по свидетельству корреспондента РИА Новости, выступает против новых поставок вооружения на Украину. Эти активисты пришли на площадь с плакатами и растяжками "Диалог, а не оружие" и "Да переговорам, нет поставкам.Позицию против отправки новых вооружений на полях мероприятия озвучил лидер "Движения" и бывший премьер Джузеппе Конте."Сегодня здесь граждане говорят правительству, что нынешняя стратегия не работает, это молчаливое большинство страны", - заявил он, приехав на площадь. К новому Совмину и главе Минобороны Гуидо Крозетто он обратился с призывом "не сметь принимать решения по новому пакету вооружения без обсуждения в парламенте".Участники шествия призывают ликвидировать ядерную угрозу и, выражая солидарность с украинским народом, требуют прекратить огонь на Украине и перейти к мирным переговорами. Они скандируют лозунги "Мы хотим скорейшего мира" и "Больше никаких войн".Военный конфликт, сообщили ранее организаторы, отражается в мировом масштабе, вызывая продовольственные кризисы и всеобщее подорожание стоимости жизни. "Война должна быть остановлена немедленно", - говорилось в сообщении оргкомитета.
https://ria.ru/20221102/es-1828762412.html
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в мире, джузеппе конте, гуидо крозетто, украина, рим, италия
В мире, Джузеппе Конте, Гуидо Крозетто, Украина, Рим, Италия
16:23 05.11.2022 (обновлено: 20:21 05.11.2022)
В Риме прошел многотысячный марш за прекращение огня на Украине
Десятки тысяч человек в Риме принимают участие в шествии за прекращении огня на Украине
РИМ, 5 ноя - РИА Новости. Десятки тысяч человек принимают участие в шествии "Европа за мир", требуя прекращения боевых действий на Украине и проведения мирных переговоров.
Колонна демонстрантов выдвинулась от площади Республики в центре столицы к площади Сан-Джованни-ин-Латерано с одноименной базиликой, где состоится митинг.
Как сообщили РИА Новости в управлении римской полиции, в шествии принимают участие около 30 тысяч человек.
К мирной инициативе присоединились около 600 общественных организаций и объединений со всех Италии: католических, пацифистских, скаутских, экологических, антифашистских и профсоюзных. Организаторы подчеркивают, что манифестация не носит политический характер и будет лишена партийной символики, однако в период ее подготовки мероприятие поддержали крупнейшие оппозиционные силы страны - Демократическая партия и "Движение 5 звёзд".
Часть демонстрантов, по свидетельству корреспондента РИА Новости, выступает против новых поставок вооружения на Украину. Эти активисты пришли на площадь с плакатами и растяжками "Диалог, а не оружие" и "Да переговорам, нет поставкам.
Позицию против отправки новых вооружений на полях мероприятия озвучил лидер "Движения" и бывший премьер Джузеппе Конте
.
"Сегодня здесь граждане говорят правительству, что нынешняя стратегия не работает, это молчаливое большинство страны", - заявил он, приехав на площадь. К новому Совмину и главе Минобороны Гуидо Крозетто
он обратился с призывом "не сметь принимать решения по новому пакету вооружения без обсуждения в парламенте".
Участники шествия призывают ликвидировать ядерную угрозу и, выражая солидарность с украинским народом, требуют прекратить огонь на Украине и перейти к мирным переговорами. Они скандируют лозунги "Мы хотим скорейшего мира" и "Больше никаких войн".
Военный конфликт, сообщили ранее организаторы, отражается в мировом масштабе, вызывая продовольственные кризисы и всеобщее подорожание стоимости жизни. "Война должна быть остановлена немедленно", - говорилось в сообщении оргкомитета.