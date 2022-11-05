https://ria.ru/20221105/ukraina-1829368211.html

В Риме прошел многотысячный марш за прекращение огня на Украине

В Риме прошел многотысячный марш за прекращение огня на Украине - РИА Новости, 05.11.2022

В Риме прошел многотысячный марш за прекращение огня на Украине

Десятки тысяч человек принимают участие в шествии "Европа за мир", требуя прекращения боевых действий на Украине и проведения мирных переговоров. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T16:23

2022-11-05T16:23

2022-11-05T20:21

в мире

джузеппе конте

гуидо крозетто

украина

рим

италия

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РИМ, 5 ноя - РИА Новости. Десятки тысяч человек принимают участие в шествии "Европа за мир", требуя прекращения боевых действий на Украине и проведения мирных переговоров.Колонна демонстрантов выдвинулась от площади Республики в центре столицы к площади Сан-Джованни-ин-Латерано с одноименной базиликой, где состоится митинг.Как сообщили РИА Новости в управлении римской полиции, в шествии принимают участие около 30 тысяч человек.К мирной инициативе присоединились около 600 общественных организаций и объединений со всех Италии: католических, пацифистских, скаутских, экологических, антифашистских и профсоюзных. Организаторы подчеркивают, что манифестация не носит политический характер и будет лишена партийной символики, однако в период ее подготовки мероприятие поддержали крупнейшие оппозиционные силы страны - Демократическая партия и "Движение 5 звёзд".Часть демонстрантов, по свидетельству корреспондента РИА Новости, выступает против новых поставок вооружения на Украину. Эти активисты пришли на площадь с плакатами и растяжками "Диалог, а не оружие" и "Да переговорам, нет поставкам.Позицию против отправки новых вооружений на полях мероприятия озвучил лидер "Движения" и бывший премьер Джузеппе Конте."Сегодня здесь граждане говорят правительству, что нынешняя стратегия не работает, это молчаливое большинство страны", - заявил он, приехав на площадь. К новому Совмину и главе Минобороны Гуидо Крозетто он обратился с призывом "не сметь принимать решения по новому пакету вооружения без обсуждения в парламенте".Участники шествия призывают ликвидировать ядерную угрозу и, выражая солидарность с украинским народом, требуют прекратить огонь на Украине и перейти к мирным переговорами. Они скандируют лозунги "Мы хотим скорейшего мира" и "Больше никаких войн".Военный конфликт, сообщили ранее организаторы, отражается в мировом масштабе, вызывая продовольственные кризисы и всеобщее подорожание стоимости жизни. "Война должна быть остановлена немедленно", - говорилось в сообщении оргкомитета.

https://ria.ru/20221102/es-1828762412.html

https://ria.ru/20221003/protest-1821207569.html

https://ria.ru/20221022/protest-1825965436.html

украина

рим

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в мире, джузеппе конте, гуидо крозетто, украина, рим, италия