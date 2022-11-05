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Посол Украины заявил об основаниях надеяться на поставки танков из ФРГ - РИА Новости, 05.11.2022
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Посол Украины заявил об основаниях надеяться на поставки танков из ФРГ
Посол Украины заявил об основаниях надеяться на поставки танков из ФРГ - РИА Новости, 05.11.2022
Посол Украины заявил об основаниях надеяться на поставки танков из ФРГ
Новый украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что у Украины есть основания надеяться, что Берлин передаст Киеву танки Leopard 2, о которых просит... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:48
2022-11-05T15:55
в мире
олаф шольц
владимир зеленский
украина
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россия
нато
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БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Новый украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что у Украины есть основания надеяться, что Берлин передаст Киеву танки Leopard 2, о которых просит украинская сторона.Макеев отметил в интервью газетам медиагруппы Funke, что Украине необходимо такое вооружение, как танки Leopard, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и Dingo."У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставках Leopard 2 из Германии прямо на Украину. Нам нужны эти танки", - сказал Макеев.Касаясь разрушенных энергетических объектов на Украине, посол отметил, что украинская сторона "составила списки и поделилась ими с немцами". "Больше всего нам нужны генераторы и трансформаторы. Первые поставки уже осуществляются", - сказал дипломат.Макеев также призвал правительство ФРГ запретить россиянам въезд в страну, аргументировав это тем, что россияне, которые приезжают в Германию, "делают это не в знак протеста против войны". По мнению посла, речь идет о "серьезной угрозе безопасности".Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее выступал с предложением создать "танковый альянс", целью которого будет передача Киеву сотен немецких танков Leopard 2. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ответ говорил об отказе немецких властей передать Украине танки Leopard 2, объясняя его необходимостью "избежать односторонних действий".Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221104/tank-1829270041.html
https://ria.ru/20221028/ukraina-1827463186.html
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в мире, олаф шольц, владимир зеленский, украина, германия, россия, нато
В мире, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Украина, Германия, Россия, НАТО
15:48 05.11.2022 (обновлено: 15:55 05.11.2022)
 
Посол Украины заявил об основаниях надеяться на поставки танков из ФРГ

Посол Украины в Германии Макеев заявил об основаниях надеяться на поставки танков из ФРГ

© Фото : U.S. Army / Markus RauchenbergerНемецкий основной боевой танк Leopard 2
Немецкий основной боевой танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Немецкий основной боевой танк Leopard 2. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Новый украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что у Украины есть основания надеяться, что Берлин передаст Киеву танки Leopard 2, о которых просит украинская сторона.
Макеев отметил в интервью газетам медиагруппы Funke, что Украине необходимо такое вооружение, как танки Leopard, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и Dingo.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 19:22
Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине 90 танков
"У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставках Leopard 2 из Германии прямо на Украину. Нам нужны эти танки", - сказал Макеев.
Касаясь разрушенных энергетических объектов на Украине, посол отметил, что украинская сторона "составила списки и поделилась ими с немцами". "Больше всего нам нужны генераторы и трансформаторы. Первые поставки уже осуществляются", - сказал дипломат.
Макеев также призвал правительство ФРГ запретить россиянам въезд в страну, аргументировав это тем, что россияне, которые приезжают в Германию, "делают это не в знак протеста против войны". По мнению посла, речь идет о "серьезной угрозе безопасности".
Немецкий танк Leopard-2 - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 12:36
Новый посол Украины настоял на поставках танков из Германии
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее выступал с предложением создать "танковый альянс", целью которого будет передача Киеву сотен немецких танков Leopard 2. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ответ говорил об отказе немецких властей передать Украине танки Leopard 2, объясняя его необходимостью "избежать односторонних действий".
Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 08:49
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В миреОлаф ШольцВладимир ЗеленскийУкраинаГерманияРоссияНАТО
 
 
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