https://ria.ru/20221105/ukraina-1829362904.html

Воздушную тревогу ввели в Одесской и Николаевской областях Украины

Воздушную тревогу ввели в Одесской и Николаевской областях Украины - РИА Новости, 05.11.2022

Воздушную тревогу ввели в Одесской и Николаевской областях Украины

Воздушная тревога звучит в Одесской и Николаевской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:38

2022-11-05T15:38

2022-11-05T15:59

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Одесской и Николаевской областях Украины, сообщили местные власти.О тревоге в Николаевской области сообщил глава местной областной администрации Виталий Ким в Telegram. Одновременно с Николаевской областью тревогу объявили и в Одесской области, об этом сообщил в Telegram спикер областной военной администрации Сергей Братчук.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829327884.html

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в мире, николаевская область, украина, одесская область