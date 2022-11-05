https://ria.ru/20221105/ukraina-1829355550.html
Киев и еще семь регионов перевели на аварийное отключение электроэнергии
Киев и еще семь регионов перевели на аварийное отключение электроэнергии - РИА Новости, 05.11.2022
Киев и еще семь регионов перевели на аварийное отключение электроэнергии
НЭК "Укрэнерго" в субботу сообщило, что Киев и семь регионов Украины из-за больших объемов потребления электричества вынужденно перевели с почасовых на... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:41
2022-11-05T14:41
2022-11-05T14:41
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черниговская область
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. НЭК "Укрэнерго" в субботу сообщило, что Киев и семь регионов Украины из-за больших объемов потребления электричества вынужденно перевели с почасовых на аварийные отключения."Сегодня, 5 ноября, утром страна потребляет электроэнергии больше, чем в рабочие дни. К сожалению, графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно. Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях", - говорится в сообщении энергокомпании.В "Укрэнерго" отметили, что меры направлены на уменьшение нагрузки на сети. Ограничения вводятся для того, чтобы поддержать устойчивость балансировки энергосистемы и избежать повторных аварий. Украинцев призвали сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что около 35-45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, однако угрозы блэкаута нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221105/elektroenergiya-1829343941.html
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, житомирская область, сумская область, черниговская область, харьковская область, полтавская область, черкасская область, киевская область
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Киев и еще семь регионов перевели на аварийное отключение электроэнергии
"Укрэнерго" перевело Киев и еще семь регионов на аварийное отключение электроэнергии
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
НЭК "Укрэнерго" в субботу сообщило
, что Киев и семь регионов Украины из-за больших объемов потребления электричества вынужденно перевели с почасовых на аварийные отключения.
"Сегодня, 5 ноября, утром страна потребляет электроэнергии больше, чем в рабочие дни. К сожалению, графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно. Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях", - говорится в сообщении энергокомпании.
В "Укрэнерго" отметили, что меры направлены на уменьшение нагрузки на сети. Ограничения вводятся для того, чтобы поддержать устойчивость балансировки энергосистемы и избежать повторных аварий. Украинцев призвали сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.
Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что около 35-45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, однако угрозы блэкаута нет.