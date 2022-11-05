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В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 05.11.2022
В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Графики почасовых отключений в Полтавской области Украины временно прекратили, вводят аварийные отключения, сообщил глава местной военной администрации Дмитрий... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T13:33
2022-11-05T13:33
2022-11-05T13:33
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Графики почасовых отключений в Полтавской области Украины временно прекратили, вводят аварийные отключения, сообщил глава местной военной администрации Дмитрий Лунин.Ранее в субботу НЭК "Укрэнерго" сообщило, что вводит график почасового отключения электричества в городе Киев и семи центральных регионах Украины: в Киевской, Черниговской, Черкасский, Житомирской, Сумской, Харьковский, Полтавской областях"Как сообщили в "Укрэнерго", действовавших утром графиков почасовых отключений недостаточно, поэтому введено дополнительное ограничение электропотребления. Сегодня на Полтавщине вводят аварийные отключения электроэнергии", - написал Лунин в своем Telegram-канале.Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что около 35-45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, однако угрозы блэкаута нет.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829339133.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Киев, Укрэнерго
В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Власти Полтавской области сообщили о вводе аварийного отключения электроэнергии