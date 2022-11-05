https://ria.ru/20221105/ukraina-1829340473.html

В США озвучили плохую новость для Запада из-за отношения к Путину

В США озвучили плохую новость для Запада из-за отношения к Путину - РИА Новости, 05.11.2022

В США озвучили плохую новость для Запада из-за отношения к Путину

Европа рискует получить в своих границах "новый Афганистан" в лице Украины, если не изменит нынешнюю позицию по отношению к России и не сделает ставку на... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T12:42

2022-11-05T12:42

2022-11-05T13:42

в мире

владимир путин

украина

россия

евросоюз

афганистан

сша

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Европа рискует получить в своих границах "новый Афганистан" в лице Украины, если не изменит нынешнюю позицию по отношению к России и не сделает ставку на возвращение за стол переговоров, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью португальскому телеканалу RTP. "Европа была чемпионом дипломатии. Но теперь она принимает только американскую линию: мы должны победить Путина! Мы не ведем переговоров! И так далее. Но такой подход очень опасен для Евросоюза, ведь он находится на передовой и может сильно пострадать от всего этого", — говорится в публикации. Такую политику в отношении Путина он считает главной ошибкой, потому что если Америка и Европа вели бы переговоры, то можно было бы найти решение украинского конфликта, но Брюссель следует американской повестке, а не разуму. Сакс считает, что США превратят Украину во второй Афганистан и оставят в руинах, потому что это американский стиль. "Перед началом конфликта я сказал, что если США будут продолжать в том же духе, Украина превратится в следующий Афганистан. Потому что мы так любили Афганистан, что разрушили его. Это американский стиль", — резюмировал экономист. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221105/ssha-1829324126.html

https://ria.ru/20221105/berbok-1829316704.html

украина

россия

афганистан

сша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, украина, россия, евросоюз, афганистан, сша