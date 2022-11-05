https://ria.ru/20221105/ukraina-1829339133.html

В Киеве призвали украинцев не сетовать на отключения электроэнергии

В Киеве призвали украинцев не сетовать на отключения электроэнергии - РИА Новости, 05.11.2022

В Киеве призвали украинцев не сетовать на отключения электроэнергии

Украинский центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) призвал население страны корректно экономить... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T12:33

2022-11-05T12:33

2022-11-05T12:34

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совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинский центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) призвал население страны корректно экономить электроэнергию и не жаловаться на отключения."Экономить электроэнергию независимо от региона, чтобы уменьшить нагрузку на общую энергосистему страны. Сознательно уменьшить употребление электроэнергии в целом, а не только в часы пиковых нагрузок", - говорится в призыве центра в Telegram-канале.При этом в ведомстве считают "некорректно и неэффективно" экономить электричество только в том регионе, где вводят графики отключений. В центре не рекомендуют писать жалобы и распространять их в соцсетях в случае выключения света "не по графику или надолго". "Надеяться, что отключения обойдут вас стороной, и (полагаться - ред.) на власть, которая о вас "должна" заботится", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221028/kuleba-1827591261.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, совет национальной безопасности и обороны украины