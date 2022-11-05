https://ria.ru/20221105/ukraina-1829339133.html
В Киеве призвали украинцев не сетовать на отключения электроэнергии
В Киеве призвали украинцев не сетовать на отключения электроэнергии - РИА Новости, 05.11.2022
В Киеве призвали украинцев не сетовать на отключения электроэнергии
Украинский центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) призвал население страны корректно экономить... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T12:33
2022-11-05T12:33
2022-11-05T12:34
специальная военная операция на украине
в мире
киев
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинский центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) призвал население страны корректно экономить электроэнергию и не жаловаться на отключения."Экономить электроэнергию независимо от региона, чтобы уменьшить нагрузку на общую энергосистему страны. Сознательно уменьшить употребление электроэнергии в целом, а не только в часы пиковых нагрузок", - говорится в призыве центра в Telegram-канале.При этом в ведомстве считают "некорректно и неэффективно" экономить электричество только в том регионе, где вводят графики отключений. В центре не рекомендуют писать жалобы и распространять их в соцсетях в случае выключения света "не по графику или надолго". "Надеяться, что отключения обойдут вас стороной, и (полагаться - ред.) на власть, которая о вас "должна" заботится", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221028/kuleba-1827591261.html
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Совет национальной безопасности и обороны Украины
12:33 05.11.2022 (обновлено: 12:34 05.11.2022)
В Киеве призвали украинцев не сетовать на отключения электроэнергии
В СНБО призвали украинцев не сетовать на отключения и корректно экономить электроэнергию