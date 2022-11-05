Рейтинг@Mail.ru
В Киеве призвали украинцев не сетовать на отключения электроэнергии - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829339133.html
В Киеве призвали украинцев не сетовать на отключения электроэнергии
В Киеве призвали украинцев не сетовать на отключения электроэнергии - РИА Новости, 05.11.2022
В Киеве призвали украинцев не сетовать на отключения электроэнергии
Украинский центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) призвал население страны корректно экономить... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T12:33
2022-11-05T12:34
специальная военная операция на украине
в мире
киев
совет национальной безопасности и обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828883061_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_7e45140f7b3eaa70c7ec92ddf776ba7b.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинский центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) призвал население страны корректно экономить электроэнергию и не жаловаться на отключения."Экономить электроэнергию независимо от региона, чтобы уменьшить нагрузку на общую энергосистему страны. Сознательно уменьшить употребление электроэнергии в целом, а не только в часы пиковых нагрузок", - говорится в призыве центра в Telegram-канале.При этом в ведомстве считают "некорректно и неэффективно" экономить электричество только в том регионе, где вводят графики отключений. В центре не рекомендуют писать жалобы и распространять их в соцсетях в случае выключения света "не по графику или надолго". "Надеяться, что отключения обойдут вас стороной, и (полагаться - ред.) на власть, которая о вас "должна" заботится", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221028/kuleba-1827591261.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828883061_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_234cea264eb9464f96ba24004ce3e9bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Совет национальной безопасности и обороны Украины
12:33 05.11.2022 (обновлено: 12:34 05.11.2022)
 
В Киеве призвали украинцев не сетовать на отключения электроэнергии

В СНБО призвали украинцев не сетовать на отключения и корректно экономить электроэнергию

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинский центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) призвал население страны корректно экономить электроэнергию и не жаловаться на отключения.
"Экономить электроэнергию независимо от региона, чтобы уменьшить нагрузку на общую энергосистему страны. Сознательно уменьшить употребление электроэнергии в целом, а не только в часы пиковых нагрузок", - говорится в призыве центра в Telegram-канале.
При этом в ведомстве считают "некорректно и неэффективно" экономить электричество только в том регионе, где вводят графики отключений. В центре не рекомендуют писать жалобы и распространять их в соцсетях в случае выключения света "не по графику или надолго". "Надеяться, что отключения обойдут вас стороной, и (полагаться - ред.) на власть, которая о вас "должна" заботится", - добавили в ведомстве.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 16:59
Кулебу удивили проблемы европейцев, которые "не могут жить без газа"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала