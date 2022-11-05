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Жесткое заявление Зеленского о России взбесило немцев - РИА Новости, 05.11.2022
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Жесткое заявление Зеленского о России взбесило немцев
Жесткое заявление Зеленского о России взбесило немцев - РИА Новости, 05.11.2022
Жесткое заявление Зеленского о России взбесило немцев
Читатели немецкого издания Zeit раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Россия вводит всех в заблуждение мир, говоря о... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:49
2022-11-05T12:46
в мире
владимир зеленский
владимир путин
германия
украина
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Zeit раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Россия вводит всех в заблуждение мир, говоря о своей готовности к переговорам."Этот парень обвиняет Россию во лжи, в то время как сам запрещает вести переговоры с Путиным? Он смеется над нами? Кому-то пора в отпуск", — написал один из пользователей."Я что-то пропустил? Я недавно читал, что Украина сейчас не видит места для переговоров. Этого актера пора заменить на более ответственного президента", — поделился мнением другой комментатор."Мы реально должны верить словам человека, который отправляет украинцев на смерть? Россия несколько лет твердила всем о своих гарантиях безопасности, их проигнорировали. Вот итог", — подчеркнул четвертый пользователь."Зеленский подписывает указ, запрещающий переговоры с Путиным, а теперь сетует на нежелание Москвы вести переговоры. Максимально странно", — отметил пятый комментатор.Зеленский 5 октября подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента Владимира Путина, комментируя решение Зеленского, напомнил, что для переговоров нужны "две стороны" и что России теперь остается ждать либо "изменения позиции нынешнего президента Украины", либо "будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа.Москва не раз заявляла, что российская сторона с самого начала выступает за мирное и дипломатическое решение ситуации.
https://ria.ru/20221105/pribaltika-1829323957.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, германия, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Германия, Украина, Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Санкции в отношении России
10:49 05.11.2022 (обновлено: 12:46 05.11.2022)
 
Жесткое заявление Зеленского о России взбесило немцев

Читатели Zeit потребовали замены президенту Украины Зеленскому, обвинившему Россию во лжи

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Zeit раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Россия вводит всех в заблуждение мир, говоря о своей готовности к переговорам.
"Этот парень обвиняет Россию во лжи, в то время как сам запрещает вести переговоры с Путиным? Он смеется над нами? Кому-то пора в отпуск", — написал один из пользователей.
"Я что-то пропустил? Я недавно читал, что Украина сейчас не видит места для переговоров. Этого актера пора заменить на более ответственного президента", — поделился мнением другой комментатор.
"Объясните Зеленскому, что конфликт нужно решать с помощью дипломатии, тем более, когда ты не в самой сильной позиции. Либо намекните США, чтобы назначили нового президента Украины и сместили этого клоуна", — сыронизировал еще один из читателей.
"Мы реально должны верить словам человека, который отправляет украинцев на смерть? Россия несколько лет твердила всем о своих гарантиях безопасности, их проигнорировали. Вот итог", — подчеркнул четвертый пользователь.
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"Зеленский подписывает указ, запрещающий переговоры с Путиным, а теперь сетует на нежелание Москвы вести переговоры. Максимально странно", — отметил пятый комментатор.
Зеленский 5 октября подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина, комментируя решение Зеленского, напомнил, что для переговоров нужны "две стороны" и что России теперь остается ждать либо "изменения позиции нынешнего президента Украины", либо "будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа.
Москва не раз заявляла, что российская сторона с самого начала выступает за мирное и дипломатическое решение ситуации.
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В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГерманияУкраинаРоссияСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСанкции в отношении России
 
 
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