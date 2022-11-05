10:49 05.11.2022 (обновлено: 12:46 05.11.2022)
Жесткое заявление Зеленского о России взбесило немцев
Читатели Zeit потребовали замены президенту Украины Зеленскому, обвинившему Россию во лжи
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Zeit раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Россия вводит всех в заблуждение мир, говоря о своей готовности к переговорам.
"Этот парень обвиняет Россию во лжи, в то время как сам запрещает вести переговоры с Путиным? Он смеется над нами? Кому-то пора в отпуск", — написал один из пользователей.
"Я что-то пропустил? Я недавно читал, что Украина сейчас не видит места для переговоров. Этого актера пора заменить на более ответственного президента", — поделился мнением другой комментатор.
"Объясните Зеленскому, что конфликт нужно решать с помощью дипломатии, тем более, когда ты не в самой сильной позиции. Либо намекните США, чтобы назначили нового президента Украины и сместили этого клоуна", — сыронизировал еще один из читателей.
"Мы реально должны верить словам человека, который отправляет украинцев на смерть? Россия несколько лет твердила всем о своих гарантиях безопасности, их проигнорировали. Вот итог", — подчеркнул четвертый пользователь.
"Зеленский подписывает указ, запрещающий переговоры с Путиным, а теперь сетует на нежелание Москвы вести переговоры. Максимально странно", — отметил пятый комментатор.
Зеленский 5 октября подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина, комментируя решение Зеленского, напомнил, что для переговоров нужны "две стороны" и что России теперь остается ждать либо "изменения позиции нынешнего президента Украины", либо "будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа.
Москва не раз заявляла, что российская сторона с самого начала выступает за мирное и дипломатическое решение ситуации.