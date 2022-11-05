https://ria.ru/20221105/ukraina-1829329849.html

Жесткое заявление Зеленского о России взбесило немцев

Жесткое заявление Зеленского о России взбесило немцев - РИА Новости, 05.11.2022

Жесткое заявление Зеленского о России взбесило немцев

Читатели немецкого издания Zeit раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Россия вводит всех в заблуждение мир, говоря о... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:49

2022-11-05T10:49

2022-11-05T12:46

в мире

владимир зеленский

владимир путин

германия

украина

россия

совет национальной безопасности и обороны украины

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Zeit раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Россия вводит всех в заблуждение мир, говоря о своей готовности к переговорам."Этот парень обвиняет Россию во лжи, в то время как сам запрещает вести переговоры с Путиным? Он смеется над нами? Кому-то пора в отпуск", — написал один из пользователей."Я что-то пропустил? Я недавно читал, что Украина сейчас не видит места для переговоров. Этого актера пора заменить на более ответственного президента", — поделился мнением другой комментатор."Мы реально должны верить словам человека, который отправляет украинцев на смерть? Россия несколько лет твердила всем о своих гарантиях безопасности, их проигнорировали. Вот итог", — подчеркнул четвертый пользователь."Зеленский подписывает указ, запрещающий переговоры с Путиным, а теперь сетует на нежелание Москвы вести переговоры. Максимально странно", — отметил пятый комментатор.Зеленский 5 октября подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента Владимира Путина, комментируя решение Зеленского, напомнил, что для переговоров нужны "две стороны" и что России теперь остается ждать либо "изменения позиции нынешнего президента Украины", либо "будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа.Москва не раз заявляла, что российская сторона с самого начала выступает за мирное и дипломатическое решение ситуации.

https://ria.ru/20221105/pribaltika-1829323957.html

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829316275.html

германия

украина

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, владимир путин, германия, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии