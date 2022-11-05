https://ria.ru/20221105/ukraina-1829327884.html
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 05.11.2022
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:24
2022-11-05T10:24
2022-11-05T10:34
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
киев
полтавская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Онлайн-карта воздушных тревог отмечена красным во всех регионах Украины. В сообщении говорится, что "тревога озвучена в 10.09".Тревогу также подтвердили администрации каждого из регионов Украины и городские власти Киева. "Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!" - говорится в сообщении в Telegram-канале киевской администрации."Воздушная тревога - область! Ракетная опасность", - написал глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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украина, в мире, владимир зеленский, киев, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Киев, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
10:24 05.11.2022 (обновлено: 10:34 05.11.2022)
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Власти Украины сообщили о введении воздушной тревоги на всей территории страны