https://ria.ru/20221105/ukraina-1829327884.html

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 05.11.2022

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:24

2022-11-05T10:24

2022-11-05T10:34

специальная военная операция на украине

украина

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владимир зеленский

киев

полтавская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Онлайн-карта воздушных тревог отмечена красным во всех регионах Украины. В сообщении говорится, что "тревога озвучена в 10.09".Тревогу также подтвердили администрации каждого из регионов Украины и городские власти Киева. "Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!" - говорится в сообщении в Telegram-канале киевской администрации."Воздушная тревога - область! Ракетная опасность", - написал глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829325563.html

украина

киев

полтавская область

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украина, в мире, владимир зеленский, киев, полтавская область, вооруженные силы рф