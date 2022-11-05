https://ria.ru/20221105/ukraina-1829327645.html
На Украине назвали сумму арестованных российских активов
На Украине назвали сумму арестованных российских активов - РИА Новости, 05.11.2022
На Украине назвали сумму арестованных российских активов
За последние два месяца Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) удвоило депозитный портфель за счет арестованных средств — до 1,4... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:20
2022-11-05T10:20
2022-11-05T10:38
специальная военная операция на украине
экономика
россия
украина
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105102/57/1051025778_0:226:1917:1304_1920x0_80_0_0_c7611e4b244b088176f95f63b45d6443.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За последние два месяца Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) удвоило депозитный портфель за счет арестованных средств — до 1,4 миллиарда гривен (38 миллионов долларов США), приводит "РБК-Украина" сообщение агентства.В АРМА заявили, что наибольшим источником пополнения стали средства, полученные от реализации арестованного российского имущества."Если по состоянию на 1 сентября 2022 года депозитный портфель состоял из 581,8 миллиона гривен (15,8 миллиона долларов США), 1,25 миллиона долларов США и 2,5 миллиона евро, что составило 717,4 миллиона в гривневом эквиваленте (19,5 миллиона долларов США), то уже 1 ноября на депозитных счетах размещено более 1 108,5 миллиона гривен (30,2 миллиона долларов США), 5,2 миллиона долларов и 3 миллиона евро", — пишет издание.АРМА отметило, что на эти средства спонсируются вооруженные силы. "Сейчас нацагентство уже приобрело военные облигации более чем на 450 миллионов гривен (12,3 миллиона долларов США). Продолжается подготовка к приобретению ценных бумаг на еще более 410 миллионов гривен (11,2 миллиона долларов США)", — заявили в АРМА.Ранее первый замминистра украинского МВД Евгений Енин сообщил, что порядка семи тысяч предприятий на территории Украины попали под усиленный контроль правоохранителей за сотрудничество с Россией и Белоруссией в рамках операции "Актив".В августе кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.Западные страны ввели в отношении России жесткие санкции, в том числе заморозили примерно половину валютных резервов страны на 330 миллиардов долларов, в том числе более 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, а также около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка.
https://ria.ru/20221103/ukraina-1829132275.html
https://ria.ru/20221029/evrokomissiya-1827747894.html
https://ria.ru/20221028/rossiya-1827230300.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105102/57/1051025778_122:0:1894:1329_1920x0_80_0_0_13861f25131f11bb839bee4654d77bf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Украина, Санкции в отношении России
10:20 05.11.2022 (обновлено: 10:38 05.11.2022)
На Украине назвали сумму арестованных российских активов
АРМА: Киев за два месяца арестовал 38 миллионов долларов, в основном российских средств
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
За последние два месяца Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) удвоило депозитный портфель за счет арестованных средств — до 1,4 миллиарда гривен (38 миллионов долларов США), приводит "РБК-Украина" сообщение
агентства.
В АРМА заявили, что наибольшим источником пополнения стали средства, полученные от реализации арестованного российского имущества.
"Если по состоянию на 1 сентября 2022 года депозитный портфель состоял из 581,8 миллиона гривен (15,8 миллиона долларов США), 1,25 миллиона долларов США и 2,5 миллиона евро, что составило 717,4 миллиона в гривневом эквиваленте (19,5 миллиона долларов США), то уже 1 ноября на депозитных счетах размещено более 1 108,5 миллиона гривен (30,2 миллиона долларов США), 5,2 миллиона долларов и 3 миллиона евро", — пишет издание.
АРМА отметило, что на эти средства спонсируются вооруженные силы.
"Сейчас нацагентство уже приобрело военные облигации более чем на 450 миллионов гривен (12,3 миллиона долларов США). Продолжается подготовка к приобретению ценных бумаг на еще более 410 миллионов гривен (11,2 миллиона долларов США)", — заявили в АРМА.
Ранее первый замминистра украинского МВД Евгений Енин сообщил, что порядка семи тысяч предприятий на территории Украины попали под усиленный контроль правоохранителей за сотрудничество с Россией и Белоруссией в рамках операции "Актив".
В августе кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
Западные страны ввели в отношении России жесткие санкции, в том числе заморозили примерно половину валютных резервов страны на 330 миллиардов долларов, в том числе более 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, а также около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка.