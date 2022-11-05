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На Украине назвали сумму арестованных российских активов - РИА Новости, 05.11.2022
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https://ria.ru/20221105/ukraina-1829327645.html
На Украине назвали сумму арестованных российских активов
На Украине назвали сумму арестованных российских активов - РИА Новости, 05.11.2022
На Украине назвали сумму арестованных российских активов
За последние два месяца Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) удвоило депозитный портфель за счет арестованных средств — до 1,4... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:20
2022-11-05T10:38
специальная военная операция на украине
экономика
россия
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За последние два месяца Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) удвоило депозитный портфель за счет арестованных средств — до 1,4 миллиарда гривен (38 миллионов долларов США), приводит "РБК-Украина" сообщение агентства.В АРМА заявили, что наибольшим источником пополнения стали средства, полученные от реализации арестованного российского имущества."Если по состоянию на 1 сентября 2022 года депозитный портфель состоял из 581,8 миллиона гривен (15,8 миллиона долларов США), 1,25 миллиона долларов США и 2,5 миллиона евро, что составило 717,4 миллиона в гривневом эквиваленте (19,5 миллиона долларов США), то уже 1 ноября на депозитных счетах размещено более 1 108,5 миллиона гривен (30,2 миллиона долларов США), 5,2 миллиона долларов и 3 миллиона евро", — пишет издание.АРМА отметило, что на эти средства спонсируются вооруженные силы. "Сейчас нацагентство уже приобрело военные облигации более чем на 450 миллионов гривен (12,3 миллиона долларов США). Продолжается подготовка к приобретению ценных бумаг на еще более 410 миллионов гривен (11,2 миллиона долларов США)", — заявили в АРМА.Ранее первый замминистра украинского МВД Евгений Енин сообщил, что порядка семи тысяч предприятий на территории Украины попали под усиленный контроль правоохранителей за сотрудничество с Россией и Белоруссией в рамках операции "Актив".В августе кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.Западные страны ввели в отношении России жесткие санкции, в том числе заморозили примерно половину валютных резервов страны на 330 миллиардов долларов, в том числе более 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, а также около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка.
https://ria.ru/20221103/ukraina-1829132275.html
https://ria.ru/20221029/evrokomissiya-1827747894.html
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экономика, россия, украина, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Украина, Санкции в отношении России
10:20 05.11.2022 (обновлено: 10:38 05.11.2022)
 
На Украине назвали сумму арестованных российских активов

АРМА: Киев за два месяца арестовал 38 миллионов долларов, в основном российских средств

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежные купюры и монеты США и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За последние два месяца Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) удвоило депозитный портфель за счет арестованных средств — до 1,4 миллиарда гривен (38 миллионов долларов США), приводит "РБК-Украина" сообщение агентства.
В АРМА заявили, что наибольшим источником пополнения стали средства, полученные от реализации арестованного российского имущества.
"Если по состоянию на 1 сентября 2022 года депозитный портфель состоял из 581,8 миллиона гривен (15,8 миллиона долларов США), 1,25 миллиона долларов США и 2,5 миллиона евро, что составило 717,4 миллиона в гривневом эквиваленте (19,5 миллиона долларов США), то уже 1 ноября на депозитных счетах размещено более 1 108,5 миллиона гривен (30,2 миллиона долларов США), 5,2 миллиона долларов и 3 миллиона евро", — пишет издание.
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АРМА отметило, что на эти средства спонсируются вооруженные силы.
"Сейчас нацагентство уже приобрело военные облигации более чем на 450 миллионов гривен (12,3 миллиона долларов США). Продолжается подготовка к приобретению ценных бумаг на еще более 410 миллионов гривен (11,2 миллиона долларов США)", — заявили в АРМА.
Ранее первый замминистра украинского МВД Евгений Енин сообщил, что порядка семи тысяч предприятий на территории Украины попали под усиленный контроль правоохранителей за сотрудничество с Россией и Белоруссией в рамках операции "Актив".
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Западные страны ввели в отношении России жесткие санкции, в том числе заморозили примерно половину валютных резервов страны на 330 миллиардов долларов, в том числе более 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, а также около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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