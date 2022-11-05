https://ria.ru/20221105/ukraina-1829327645.html

На Украине назвали сумму арестованных российских активов

На Украине назвали сумму арестованных российских активов - РИА Новости, 05.11.2022

На Украине назвали сумму арестованных российских активов

За последние два месяца Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) удвоило депозитный портфель за счет арестованных средств — до 1,4... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:20

2022-11-05T10:20

2022-11-05T10:38

специальная военная операция на украине

экономика

россия

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За последние два месяца Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) удвоило депозитный портфель за счет арестованных средств — до 1,4 миллиарда гривен (38 миллионов долларов США), приводит "РБК-Украина" сообщение агентства.В АРМА заявили, что наибольшим источником пополнения стали средства, полученные от реализации арестованного российского имущества."Если по состоянию на 1 сентября 2022 года депозитный портфель состоял из 581,8 миллиона гривен (15,8 миллиона долларов США), 1,25 миллиона долларов США и 2,5 миллиона евро, что составило 717,4 миллиона в гривневом эквиваленте (19,5 миллиона долларов США), то уже 1 ноября на депозитных счетах размещено более 1 108,5 миллиона гривен (30,2 миллиона долларов США), 5,2 миллиона долларов и 3 миллиона евро", — пишет издание.АРМА отметило, что на эти средства спонсируются вооруженные силы. "Сейчас нацагентство уже приобрело военные облигации более чем на 450 миллионов гривен (12,3 миллиона долларов США). Продолжается подготовка к приобретению ценных бумаг на еще более 410 миллионов гривен (11,2 миллиона долларов США)", — заявили в АРМА.Ранее первый замминистра украинского МВД Евгений Енин сообщил, что порядка семи тысяч предприятий на территории Украины попали под усиленный контроль правоохранителей за сотрудничество с Россией и Белоруссией в рамках операции "Актив".В августе кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.Западные страны ввели в отношении России жесткие санкции, в том числе заморозили примерно половину валютных резервов страны на 330 миллиардов долларов, в том числе более 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, а также около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка.

https://ria.ru/20221103/ukraina-1829132275.html

https://ria.ru/20221029/evrokomissiya-1827747894.html

https://ria.ru/20221028/rossiya-1827230300.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, санкции в отношении россии