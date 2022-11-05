https://ria.ru/20221105/ukraina-1829325563.html
В семи областях Украины вводят график почасовых отключений света
В семи областях Украины вводят график почасовых отключений света - РИА Новости, 05.11.2022
В семи областях Украины вводят график почасовых отключений света
НЭК "Укрэнерго" вводит график почасового отключения электричества в городе Киев и семи центральных областях Украины. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T09:58
2022-11-05T09:58
2022-11-05T09:58
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. НЭК "Укрэнерго" вводит график почасового отключения электричества в городе Киев и семи центральных областях Украины."Укрэнерго" предоставило операторам объемы ограничений в формате почасовых отключений света. Ограничения будут в: г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасский, Житомирской, Сумской, Харьковский, Полтавской областях", - сообщает издание Obozrevatel.ua в Telegram-канале.Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что около 35-45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, однако угрозы блэкаута нет.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Укрэнерго, ЖКХ
В семи областях Украины вводят график почасовых отключений света
В "Укрэнерго" ввели график почасового отключения в Киеве и семи областях Украины