https://ria.ru/20221105/ukraina-1829325563.html

В семи областях Украины вводят график почасовых отключений света

В семи областях Украины вводят график почасовых отключений света - РИА Новости, 05.11.2022

В семи областях Украины вводят график почасовых отключений света

НЭК "Укрэнерго" вводит график почасового отключения электричества в городе Киев и семи центральных областях Украины. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T09:58

2022-11-05T09:58

2022-11-05T09:58

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. НЭК "Укрэнерго" вводит график почасового отключения электричества в городе Киев и семи центральных областях Украины."Укрэнерго" предоставило операторам объемы ограничений в формате почасовых отключений света. Ограничения будут в: г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасский, Житомирской, Сумской, Харьковский, Полтавской областях", - сообщает издание Obozrevatel.ua в Telegram-канале.Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что около 35-45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, однако угрозы блэкаута нет.

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в мире, киев, украина, укрэнерго, жкх