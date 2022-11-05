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В Германии набросились на посла Украины, оскорбившего россиян - РИА Новости, 05.11.2022
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В Германии набросились на посла Украины, оскорбившего россиян
В Германии набросились на посла Украины, оскорбившего россиян - РИА Новости, 05.11.2022
В Германии набросились на посла Украины, оскорбившего россиян
Читатели немецкого издания Welt обрушились с критикой на посла Украины в Германии Алексея Макеева, призвавшего запретить россиянам въезд в ФРГ. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T08:49
2022-11-05T09:47
в мире
андрей мельников
олаф шольц
степан бандера
украина
германия
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нато
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt обрушились с критикой на посла Украины в Германии Алексея Макеева, призвавшего запретить россиянам въезд в ФРГ."Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить спасибо и махать ручкой", — написал один из пользователей."Недипломат из коррупционной Украины осмеливается делать такие заявления? Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению", — не сдержал эмоций другой комментатор."Я, например, требую запрета на въезд украинцев, что будем делать?" — задался вопросом еще один из читателей."Выдворить этого наглого "дипломата" из страны", — призвали пользователи.Макеев ранее заявил, что видит "серьезную угрозу безопасности" в том, что россияне приезжают в Германию, и призвал федеральное правительство ввести запрет на их посещение ФРГ.Предыдущий посол Украины в Берлине Андрей Мельник прославился провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он называл канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу" и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз требовал от Берлина активнее вооружать Украину.Макеев сменил Мельника в конце сентября, но уже успел отметиться несколькими заявлениями в духе своего предшественника. Так, он в резкой форме продолжает требовать танки и упрекает немецкие власти за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221105/oon-1829304890.html
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в мире, андрей мельников, олаф шольц, степан бандера, украина, германия, берлин (город), нато, санкции в отношении россии
В мире, Андрей Мельников, Олаф Шольц, Степан Бандера, Украина, Германия, Берлин (город), НАТО, Санкции в отношении России
08:49 05.11.2022 (обновлено: 09:47 05.11.2022)
 
В Германии набросились на посла Украины, оскорбившего россиян

Читатели Welt резко ответили послу Украины, предложившему запретить въезд россиянам в ФРГ

© Фото : соцсети Алексея МакееваАлексей Макеев
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : соцсети Алексея Макеева
Алексей Макеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt обрушились с критикой на посла Украины в Германии Алексея Макеева, призвавшего запретить россиянам въезд в ФРГ.
"Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить спасибо и махать ручкой", — написал один из пользователей.
"Недипломат из коррупционной Украины осмеливается делать такие заявления? Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению", — не сдержал эмоций другой комментатор.
"Я, например, требую запрета на въезд украинцев, что будем делать?" — задался вопросом еще один из читателей.
"А я требую запретить въезд послам Украины!" — подчеркнул четвертый пользователь.
"Выдворить этого наглого "дипломата" из страны", — призвали пользователи.
Макеев ранее заявил, что видит "серьезную угрозу безопасности" в том, что россияне приезжают в Германию, и призвал федеральное правительство ввести запрет на их посещение ФРГ.
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ФРГ выступила против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма
Предыдущий посол Украины в Берлине Андрей Мельник прославился провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он называл канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу" и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз требовал от Берлина активнее вооружать Украину.
Макеев сменил Мельника в конце сентября, но уже успел отметиться несколькими заявлениями в духе своего предшественника. Так, он в резкой форме продолжает требовать танки и упрекает немецкие власти за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреАндрей МельниковОлаф ШольцСтепан БандераУкраинаГерманияБерлин (город)НАТОСанкции в отношении России
 
 
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