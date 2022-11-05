https://ria.ru/20221105/ukraina-1829312409.html

Кулеба заявил, что Киев ожидает поставки новых систем ПВО до конца года

Кулеба заявил, что Киев ожидает поставки новых систем ПВО до конца года - РИА Новости, 05.11.2022

Кулеба заявил, что Киев ожидает поставки новых систем ПВО до конца года

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ожидает до конца года поставки новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО),... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T07:52

2022-11-05T07:52

2022-11-05T07:52

дмитрий кулеба

украина

россия

киев

нато

мид украины

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_563126f4b0b9abe441c5630dc0540f3b.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ожидает до конца года поставки новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), договоренности с несколькими странами уже в процессе реализации."У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень много, начиная от систем ПВО. Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются", - приводит слова Кулебы украинское издание "Новое время".Он уточнил, что есть договоренности по передаче Украине ПВО и ПРО, которые сейчас находятся в стадии реализации. По его словам, это произойдет до конца года."По крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть договоренности", - добавил украинский министр.Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщала, что США предоставят Украине 45 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Новая американская помощь также включает 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров речного класса, 1,1 тысячи разведывательно-ударных дронов Phoenix Ghost и модернизированные системы ПВО Hawk.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221105/ssha-1829303538.html

https://ria.ru/20221104/es-1829297012.html

украина

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий кулеба, украина, россия, киев, нато, мид украины, в мире, сша