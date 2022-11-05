Кулеба заявил, что Киев ожидает поставки новых систем ПВО до конца года
Кулеба: Киев договорился о поставках новых систем ПВО и ПРО от партнеров до конца года
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ожидает до конца года поставки новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), договоренности с несколькими странами уже в процессе реализации.
"У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень много, начиная от систем ПВО. Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются", - приводит слова Кулебы украинское издание "Новое время".
Он уточнил, что есть договоренности по передаче Украине ПВО и ПРО, которые сейчас находятся в стадии реализации. По его словам, это произойдет до конца года.
"По крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть договоренности", - добавил украинский министр.
Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщала, что США предоставят Украине 45 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Новая американская помощь также включает 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров речного класса, 1,1 тысячи разведывательно-ударных дронов Phoenix Ghost и модернизированные системы ПВО Hawk.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.