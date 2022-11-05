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Советник главы офиса Зеленского призвал нанести удары по Ирану - РИА Новости, 05.11.2022
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Советник главы офиса Зеленского призвал нанести удары по Ирану
Советник главы офиса Зеленского призвал нанести удары по Ирану - РИА Новости, 05.11.2022
Советник главы офиса Зеленского призвал нанести удары по Ирану
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал нанести удары по Ирану из-за беспилотников, которые Тегеран якобы поставляет Москве. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T22:00
2022-11-05T22:00
в мире
владимир зеленский
михаил подоляк
хосейн амир абдоллахиан
иран
тегеран (город)
россия
мид ирана
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал нанести удары по Ирану из-за беспилотников, которые Тегеран якобы поставляет Москве."Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", - заявил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона, по словам которого Иран, якобы оказывающий помощь РФ, "не может безнаказанно это делать и дальше".Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
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в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, хосейн амир абдоллахиан, иран, тегеран (город), россия, мид ирана
В мире, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Хосейн Амир Абдоллахиан, Иран, Тегеран (город), Россия, МИД Ирана
22:00 05.11.2022
 
Советник главы офиса Зеленского призвал нанести удары по Ирану

Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал нанести удары по Ирану из-за беспилотников

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал нанести удары по Ирану из-за беспилотников, которые Тегеран якобы поставляет Москве.
"Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", - заявил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона, по словам которого Иран, якобы оказывающий помощь РФ, "не может безнаказанно это делать и дальше".
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 15:45
МИД Ирана обвинил Киев в срыве встречи по якобы поставкам БПЛА России
 
В миреВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякХосейн Амир АбдоллахианИранТегеран (город)РоссияМИД Ирана
 
 
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