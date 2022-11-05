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Советник главы офиса Зеленского призвал нанести удары по Ирану

Советник главы офиса Зеленского призвал нанести удары по Ирану - РИА Новости, 05.11.2022

Советник главы офиса Зеленского призвал нанести удары по Ирану

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал нанести удары по Ирану из-за беспилотников, которые Тегеран якобы поставляет Москве. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T22:00

2022-11-05T22:00

2022-11-05T22:00

в мире

владимир зеленский

михаил подоляк

хосейн амир абдоллахиан

иран

тегеран (город)

россия

мид ирана

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал нанести удары по Ирану из-за беспилотников, которые Тегеран якобы поставляет Москве."Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", - заявил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона, по словам которого Иран, якобы оказывающий помощь РФ, "не может безнаказанно это делать и дальше".Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.

https://ria.ru/20221105/otvetstvennost-1829363605.html

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в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, хосейн амир абдоллахиан, иран, тегеран (город), россия, мид ирана