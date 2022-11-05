https://ria.ru/20221105/tula-1829332739.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом в Тульской области

Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом в Тульской области - РИА Новости, 05.11.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом в Тульской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП в Тульской области, где опрокинулся автобус с 40... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T11:24

2022-11-05T11:24

2022-11-05T11:24

происшествия

тульская область

александр бастрыкин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП в Тульской области, где опрокинулся автобус с 40 пассажирами, говорится в Telegram-канале СК России.Ранее сообщалось, что в пятницу в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" опрокинулся автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол. По последним данным, пострадали 19 человек, 13 госпитализированы."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК по Тульской области Усову В.В. возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.Отмечается, что следственные органы СУСК России по Тульской области организовали проверку.

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тульская область, александр бастрыкин