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Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом в Тульской области
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом в Тульской области - РИА Новости, 05.11.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом в Тульской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП в Тульской области, где опрокинулся автобус с 40... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T11:24
2022-11-05T11:24
2022-11-05T11:24
происшествия
тульская область
александр бастрыкин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП в Тульской области, где опрокинулся автобус с 40 пассажирами, говорится в Telegram-канале СК России.Ранее сообщалось, что в пятницу в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" опрокинулся автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол. По последним данным, пострадали 19 человек, 13 госпитализированы."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК по Тульской области Усову В.В. возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.Отмечается, что следственные органы СУСК России по Тульской области организовали проверку.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, александр бастрыкин
Происшествия, Тульская область, Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом в Тульской области
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом в Тульской области