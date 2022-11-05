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Россиянам рассказали, что подорожает к Новому году
Россиянам рассказали, что подорожает к Новому году - РИА Новости, 05.11.2022
Россиянам рассказали, что подорожает к Новому году
К Новому году россияне столкнутся не только с повышением тарифов ЖКХ, но и с подорожанием большинства продуктов в магазинах. Об этом в беседе с агентством... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T01:15
2022-11-05T01:15
2022-11-05T01:15
экономика
россия
рэу имени г. в. плеханова
мария долгова
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. К Новому году россияне столкнутся не только с повышением тарифов ЖКХ, но и с подорожанием большинства продуктов в магазинах. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария ДолговаК 1 декабря этого года, продолжила она, в России повысят тарифы ЖКХ, что приведет к росту цен на многие товары. Кроме того, Минпромторг предложил исключить техническую возможность реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или незаконно введенной в оборот. Если новацию реализуют, продавцы могут заранее поднять цены на такие товары, чтобы минимизировать потери.Цены могут вырасти на фоне увеличения затрат бизнеса на упаковку, доставку, логистику, а также в преддверии новогодних праздников. В ноябре-декабре традиционно дорожают фрукты, овощи и ряд других продуктов, прежде всего, импортных, заключила Долгова.
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экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, мария долгова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Мария Долгова, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Россиянам рассказали, что подорожает к Новому году
Эксперт Долгова: к Новому году подорожают тарифы ЖКХ, фрукты, овощи и импортные товары