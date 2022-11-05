Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, что подорожает к Новому году - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221105/tseny-1829298294.html
Россиянам рассказали, что подорожает к Новому году
Россиянам рассказали, что подорожает к Новому году - РИА Новости, 05.11.2022
Россиянам рассказали, что подорожает к Новому году
К Новому году россияне столкнутся не только с повышением тарифов ЖКХ, но и с подорожанием большинства продуктов в магазинах. Об этом в беседе с агентством... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T01:15
2022-11-05T01:15
экономика
россия
рэу имени г. в. плеханова
мария долгова
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/40545/75/405457589_0:150:3022:1850_1920x0_80_0_0_f5cd3b20d5d30e1cc4ce9c14eb238cc4.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. К Новому году россияне столкнутся не только с повышением тарифов ЖКХ, но и с подорожанием большинства продуктов в магазинах. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария ДолговаК 1 декабря этого года, продолжила она, в России повысят тарифы ЖКХ, что приведет к росту цен на многие товары. Кроме того, Минпромторг предложил исключить техническую возможность реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или незаконно введенной в оборот. Если новацию реализуют, продавцы могут заранее поднять цены на такие товары, чтобы минимизировать потери.Цены могут вырасти на фоне увеличения затрат бизнеса на упаковку, доставку, логистику, а также в преддверии новогодних праздников. В ноябре-декабре традиционно дорожают фрукты, овощи и ряд других продуктов, прежде всего, импортных, заключила Долгова.
https://ria.ru/20221104/maslo-1829145658.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/40545/75/405457589_178:0:2845:2000_1920x0_80_0_0_0ce1dd92cc061053b3c60349bceef75c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, мария долгова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Мария Долгова, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
01:15 05.11.2022
 
Россиянам рассказали, что подорожает к Новому году

Эксперт Долгова: к Новому году подорожают тарифы ЖКХ, фрукты, овощи и импортные товары

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОплата коммунальных услуг
Оплата коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. К Новому году россияне столкнутся не только с повышением тарифов ЖКХ, но и с подорожанием большинства продуктов в магазинах. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова
К 1 декабря этого года, продолжила она, в России повысят тарифы ЖКХ, что приведет к росту цен на многие товары. Кроме того, Минпромторг предложил исключить техническую возможность реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или незаконно введенной в оборот. Если новацию реализуют, продавцы могут заранее поднять цены на такие товары, чтобы минимизировать потери.
Цены могут вырасти на фоне увеличения затрат бизнеса на упаковку, доставку, логистику, а также в преддверии новогодних праздников. В ноябре-декабре традиционно дорожают фрукты, овощи и ряд других продуктов, прежде всего, импортных, заключила Долгова.
Продажа оливкового масла - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
Вчера, 02:15
Россиян предупредили о подорожании одного из сортов масла
 
ЭкономикаРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаМария ДолговаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала