https://ria.ru/20221105/tseny-1829298294.html

Россиянам рассказали, что подорожает к Новому году

Россиянам рассказали, что подорожает к Новому году - РИА Новости, 05.11.2022

Россиянам рассказали, что подорожает к Новому году

К Новому году россияне столкнутся не только с повышением тарифов ЖКХ, но и с подорожанием большинства продуктов в магазинах. Об этом в беседе с агентством... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T01:15

2022-11-05T01:15

2022-11-05T01:15

экономика

россия

рэу имени г. в. плеханова

мария долгова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/40545/75/405457589_0:150:3022:1850_1920x0_80_0_0_f5cd3b20d5d30e1cc4ce9c14eb238cc4.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. К Новому году россияне столкнутся не только с повышением тарифов ЖКХ, но и с подорожанием большинства продуктов в магазинах. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария ДолговаК 1 декабря этого года, продолжила она, в России повысят тарифы ЖКХ, что приведет к росту цен на многие товары. Кроме того, Минпромторг предложил исключить техническую возможность реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или незаконно введенной в оборот. Если новацию реализуют, продавцы могут заранее поднять цены на такие товары, чтобы минимизировать потери.Цены могут вырасти на фоне увеличения затрат бизнеса на упаковку, доставку, логистику, а также в преддверии новогодних праздников. В ноябре-декабре традиционно дорожают фрукты, овощи и ряд других продуктов, прежде всего, импортных, заключила Долгова.

https://ria.ru/20221104/maslo-1829145658.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, мария долгова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)