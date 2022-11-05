https://ria.ru/20221105/trevoga-1829402479.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.11.2022

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины прозвучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T21:32

2022-11-05T21:32

2022-11-05T21:44

в мире

владимир зеленский

украина

днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины прозвучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.По информации сервиса, то же самое происходит и на подконтрольных Киеву участках ДНР и Запорожской области.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей территории страны.Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221105/elektroenergiya-1829397313.html

украина

днепропетровская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф