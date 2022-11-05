https://ria.ru/20221105/trevoga-1829402479.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.11.2022
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины прозвучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T21:32
2022-11-05T21:32
2022-11-05T21:44
в мире
владимир зеленский
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины прозвучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.По информации сервиса, то же самое происходит и на подконтрольных Киеву участках ДНР и Запорожской области.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей территории страны.Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221105/elektroenergiya-1829397313.html
украина
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в мире, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
21:32 05.11.2022 (обновлено: 21:44 05.11.2022)
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех областях страны