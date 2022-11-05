https://ria.ru/20221105/telegram-1829390645.html
Telegram ввел возможность создания отдельных чатов в группах от 200 человек
Telegram ввел возможность создания отдельных чатов в группах от 200 человек - РИА Новости, 05.11.2022
Telegram ввел возможность создания отдельных чатов в группах от 200 человек
Telegram в новом обновлении ввел возможность создавать в группах от 200 человек отдельные чаты по темам, помимо этого к аккаунтам и чатам можно будет привязать... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T19:21
2022-11-05T19:21
2022-11-05T19:21
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Telegram в новом обновлении ввел возможность создавать в группах от 200 человек отдельные чаты по темам, помимо этого к аккаунтам и чатам можно будет привязать несколько коллекционных публичных имен, говорится в официальном канале мессенджера.Для каждой такой темы можно отдельно настроить уведомления о новых сообщениях и быстро просмотреть в разделе "Общие медиа" медиафайлы, которые были опубликованы именно в ней."Теперь к аккаунтам и чатам можно привязать несколько коллекционных публичных имен — в дополнение к одному обычному… Коллекционные публичные имена выглядят и работают точно так же, как и обычные имена пользователей вида @username. Они отображаются в результатах глобального поиска и могут использоваться вне Telegram в формате ссылок username.t.me и t.me/username", - отмечается в сообщении.Приобрести или выставить имена на продажу можно на площадке Fragment."У пользователей с подпиской Premium появилась возможность переводить в текст не только голосовые, но и видеосообщения", - добавили в мессенджере.Помимо этого, был обновлен ночной режим мессенджера, а также введены новые интерактивные эмодзи.
https://ria.ru/20221029/telegram-1827826915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, telegram
Telegram ввел возможность создания отдельных чатов в группах от 200 человек
В обновлении Telegram появилась возможность создания чатов в группах от 200 человек
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Telegram в новом обновлении ввел возможность создавать в группах от 200 человек отдельные чаты по темам, помимо этого к аккаунтам и чатам можно будет привязать несколько коллекционных публичных имен, говорится в официальном канале мессенджера.
"Группы в Telegram могут достигать невероятных размеров – в каждой из них могут состоять сотни тысяч пользователей. Чтобы было удобнее следить за потоком информации в беседах, администраторы групп на 200 и более участников теперь могут организовать обсуждения по темам. Новая функция позволяет создавать отдельные чаты внутри основной группы для тех или иных обсуждений", - говорится в сообщении.
Для каждой такой темы можно отдельно настроить уведомления о новых сообщениях и быстро просмотреть в разделе "Общие медиа" медиафайлы, которые были опубликованы именно в ней.
"Теперь к аккаунтам и чатам можно привязать несколько коллекционных публичных имен — в дополнение к одному обычному… Коллекционные публичные имена выглядят и работают точно так же, как и обычные имена пользователей вида @username. Они отображаются в результатах глобального поиска и могут использоваться вне Telegram в формате ссылок username.t.me и t.me/username", - отмечается в сообщении.
Приобрести или выставить имена на продажу можно на площадке Fragment.
"У пользователей с подпиской Premium появилась возможность переводить в текст не только голосовые, но и видеосообщения", - добавили в мессенджере.
Помимо этого, был обновлен ночной режим мессенджера, а также введены новые интерактивные эмодзи.