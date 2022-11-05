https://ria.ru/20221105/telegram-1829390645.html

Telegram ввел возможность создания отдельных чатов в группах от 200 человек

Telegram ввел возможность создания отдельных чатов в группах от 200 человек - РИА Новости, 05.11.2022

Telegram ввел возможность создания отдельных чатов в группах от 200 человек

Telegram в новом обновлении ввел возможность создавать в группах от 200 человек отдельные чаты по темам, помимо этого к аккаунтам и чатам можно будет привязать... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T19:21

2022-11-05T19:21

2022-11-05T19:21

технологии

telegram

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Telegram в новом обновлении ввел возможность создавать в группах от 200 человек отдельные чаты по темам, помимо этого к аккаунтам и чатам можно будет привязать несколько коллекционных публичных имен, говорится в официальном канале мессенджера.Для каждой такой темы можно отдельно настроить уведомления о новых сообщениях и быстро просмотреть в разделе "Общие медиа" медиафайлы, которые были опубликованы именно в ней."Теперь к аккаунтам и чатам можно привязать несколько коллекционных публичных имен — в дополнение к одному обычному… Коллекционные публичные имена выглядят и работают точно так же, как и обычные имена пользователей вида @username. Они отображаются в результатах глобального поиска и могут использоваться вне Telegram в формате ссылок username.t.me и t.me/username", - отмечается в сообщении.Приобрести или выставить имена на продажу можно на площадке Fragment."У пользователей с подпиской Premium появилась возможность переводить в текст не только голосовые, но и видеосообщения", - добавили в мессенджере.Помимо этого, был обновлен ночной режим мессенджера, а также введены новые интерактивные эмодзи.

https://ria.ru/20221029/telegram-1827826915.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, telegram