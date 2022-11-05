https://ria.ru/20221105/tekhnologii-1829309205.html

Эксперт предостерег от попыток охлаждения телефона в холодильнике

Эксперт предостерег от попыток охлаждения телефона в холодильнике - РИА Новости, 05.11.2022

Эксперт предостерег от попыток охлаждения телефона в холодильнике

Влагозащищенный смартфон не стоит убирать в холодильник или опускать в воду при его перегреве, это спровоцирует появление конденсата и выведет устройство из... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T05:38

2022-11-05T05:38

2022-11-05T05:38

общество

технологии

мегафон

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Влагозащищенный смартфон не стоит убирать в холодильник или опускать в воду при его перегреве, это спровоцирует появление конденсата и выведет устройство из строя, рассказал РИА Новости руководитель направления по сервису "Мегафона" Никита Ефимов."Главное правило: не пытаться охладить устройство, оно должно остыть самостоятельно... Идею убрать телефон в холодильник или, если он влагозащищенный, опустить в воду, отметайте сразу. Это спровоцирует появление конденсата, который в конечном счете может вывести устройство из строя. Все эти правила распространяются и на другие гаджеты, например, планшеты с сим-модулем и умные часы", – отметил эксперт.По словам Ефимова, достаточно дать гаджету "отдохнуть": закрыть все активные приложения и отключить режим передачи данных. Для ускорения процесса можно установить режим "В полете". Также имеет смысл достать смартфон из чехла – он может мешать теплоотводу, подчеркнул эксперт.Ефимов также рассказал, что в перегреве смартфона чаще всего виноваты сами пользователи. Наиболее распространенная ошибка – активное использование гаджета во время зарядки."Ни смотреть видео, ни запускать игры, ни серфить в интернете в этот момент нельзя. Когда смартфон стоит на зарядке, а вы активно его нагружаете, процессор и аккумулятор начнут неизбежно греться. Усугубить ситуацию может использование "неродного" зарядного устройства", - добавил он.Кроме того, еще одна частая причина перегрева – перегруженная операционная система - большое количество открытых приложений, в том числе запущенных в фоновом режиме, заставляет устройство работать на пике возможностей. Для того, чтобы предотвратить перегрев устройства, стоит регулярно чистить кэш-память, удалять ненужные приложения, устанавливать только проверенное ПО и пользоваться антивирусом."В зонах с нестабильным покрытием аккумулятор может греться сильнее. Это связано с тем, что устройство будет постоянно пытаться найти сеть. В этом случае лучше отключить модули, которые посылают дополнительный сигнал на процессор: мобильный интернет, WiFi, Bluetooth", - также отметил Ефимов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221104/kompyuter-1829066582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, мегафон