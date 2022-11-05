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ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово

ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово - РИА Новости, 05.11.2022

ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по городу Сватово в Луганской Народной Республике, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T03:02

2022-11-05T03:02

2022-11-05T03:07

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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по городу Сватово в Луганской Народной Республике, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сватово

луганская народная республика

россия

украина

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в мире, сватово, луганская народная республика, сцкк, россия, украина, происшествия