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В Москве арестовали 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены - РИА Новости, 05.11.2022
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В Москве арестовали 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены
В Москве арестовали 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены - РИА Новости, 05.11.2022
В Москве арестовали 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены
Суд в Москве заключил под стражу до 3 января 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:48
2022-11-05T15:48
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу до 3 января 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены, сообщает столичная прокуратура.Ранее на северо-западе Москвы нашли останки расчлененной женщины, в убийстве подозревался ее 89-летний муж. По данным следствия, части тела неизвестной женщины нашли у жилого дома по улице Маршала Тухачевского (район Хорошево-Мневники)."С учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 89-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 января 2023 года. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что обвиняемый не признает вину, с ним будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
15:48 05.11.2022
 
В Москве арестовали 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены

Суд в Москве арестовал 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкНаручники на решетке
Наручники на решетке - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Наручники на решетке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу до 3 января 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены, сообщает столичная прокуратура.
Ранее на северо-западе Москвы нашли останки расчлененной женщины, в убийстве подозревался ее 89-летний муж. По данным следствия, части тела неизвестной женщины нашли у жилого дома по улице Маршала Тухачевского (район Хорошево-Мневники).
"С учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 89-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 января 2023 года. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что обвиняемый не признает вину, с ним будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
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