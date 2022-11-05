https://ria.ru/20221105/sud-1829363984.html
В Москве арестовали 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены
В Москве арестовали 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены - РИА Новости, 05.11.2022
В Москве арестовали 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены
Суд в Москве заключил под стражу до 3 января 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:48
2022-11-05T15:48
2022-11-05T15:48
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151252/69/1512526952_233:0:2537:1296_1920x0_80_0_0_039a63c30ad62d95d324f62e1f41f2c2.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу до 3 января 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены, сообщает столичная прокуратура.Ранее на северо-западе Москвы нашли останки расчлененной женщины, в убийстве подозревался ее 89-летний муж. По данным следствия, части тела неизвестной женщины нашли у жилого дома по улице Маршала Тухачевского (район Хорошево-Мневники)."С учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 89-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 января 2023 года. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что обвиняемый не признает вину, с ним будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
https://ria.ru/20221104/sud-1829297723.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151252/69/1512526952_299:0:2469:1627_1920x0_80_0_0_fb4a09f27768d619f2a8e78350fa7c72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены
Суд в Москве арестовал 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены