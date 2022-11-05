https://ria.ru/20221105/sud-1829363984.html

В Москве арестовали 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены

В Москве арестовали 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены - РИА Новости, 05.11.2022

В Москве арестовали 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены

Суд в Москве заключил под стражу до 3 января 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:48

2022-11-05T15:48

2022-11-05T15:48

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу до 3 января 89-летнего пенсионера, обвиняемого в расчленении жены, сообщает столичная прокуратура.Ранее на северо-западе Москвы нашли останки расчлененной женщины, в убийстве подозревался ее 89-летний муж. По данным следствия, части тела неизвестной женщины нашли у жилого дома по улице Маршала Тухачевского (район Хорошево-Мневники)."С учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 89-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 января 2023 года. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что обвиняемый не признает вину, с ним будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

https://ria.ru/20221104/sud-1829297723.html

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, россия