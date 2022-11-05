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Американцы пришли в шок от шутки Байдена про дробовик - РИА Новости, 05.11.2022
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Американцы пришли в шок от шутки Байдена про дробовик
Американцы пришли в шок от шутки Байдена про дробовик - РИА Новости, 05.11.2022
Американцы пришли в шок от шутки Байдена про дробовик
Читателей американской газеты New York Post возмутили слова президента Джо Байдена, который заявил, что готов применить дробовик для защиты экономики США от... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:28
2022-11-05T17:35
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Читателей американской газеты New York Post возмутили слова президента Джо Байдена, который заявил, что готов применить дробовик для защиты экономики США от рецессии.Многие посчитали, что психическое состояние главы Белого дома не позволяет ему занимать столь ответственный пост."Байдену следует объявить импичмент: его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит", — написал один из пользователей."Очевидно, что у старика уже не все дома. Если бы его советники были умны, они бы просто посадили его в подвал, чтобы он не пугал народ", — согласился другой."Джо Байден — это катастрофа мирового масштаба. Отправьте его уже на пенсию, пока он реально кого-нибудь не застрелил", — призвал третий читатель."Мы можем официально объявить нашего президента сумасшедшим", — добавил еще один пользователь."Безрассудные государственные расходы Байдена на Украину и противостояние с Россией и ввели нашу страну в рецессию. Только одно решение: импичмент", — пришли к выводу читатели.О дробовике Байден упомянул, когда выступал в Калифорнии в преддверии промежуточных выборов в конгресс. В той же речи он допустил еще несколько оговорок: заявил, что General Motors полностью перейдет на электромобили к 3035 году, а гендиректора компании Мэри Барра спутал с судьей Верховного суда Эми Кони Барретт. Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, а его оппоненты считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20221104/bayden-1829171302.html
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в мире, джо байден, сша, украина, россия
В мире, Джо Байден, США, Украина, Россия
15:28 05.11.2022 (обновлено: 17:35 05.11.2022)
 
Американцы пришли в шок от шутки Байдена про дробовик

Читатели NYP потребовали объявить Байдену импичмент после его шутки про дробовик

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Читателей американской газеты New York Post возмутили слова президента Джо Байдена, который заявил, что готов применить дробовик для защиты экономики США от рецессии.
Многие посчитали, что психическое состояние главы Белого дома не позволяет ему занимать столь ответственный пост.
"Байдену следует объявить импичмент: его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит", — написал один из пользователей.
"Очевидно, что у старика уже не все дома. Если бы его советники были умны, они бы просто посадили его в подвал, чтобы он не пугал народ", — согласился другой.
"Джо Байден — это катастрофа мирового масштаба. Отправьте его уже на пенсию, пока он реально кого-нибудь не застрелил", — призвал третий читатель.
"Мы можем официально объявить нашего президента сумасшедшим", — добавил еще один пользователь.
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"Безрассудные государственные расходы Байдена на Украину и противостояние с Россией и ввели нашу страну в рецессию. Только одно решение: импичмент", — пришли к выводу читатели.
О дробовике Байден упомянул, когда выступал в Калифорнии в преддверии промежуточных выборов в конгресс. В той же речи он допустил еще несколько оговорок: заявил, что General Motors полностью перейдет на электромобили к 3035 году, а гендиректора компании Мэри Барра спутал с судьей Верховного суда Эми Кони Барретт.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, а его оппоненты считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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