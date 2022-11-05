https://ria.ru/20221105/ssha-1829361055.html

Американцы пришли в шок от шутки Байдена про дробовик

Американцы пришли в шок от шутки Байдена про дробовик - РИА Новости, 05.11.2022

Американцы пришли в шок от шутки Байдена про дробовик

Читателей американской газеты New York Post возмутили слова президента Джо Байдена, который заявил, что готов применить дробовик для защиты экономики США от... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:28

2022-11-05T15:28

2022-11-05T17:35

в мире

джо байден

сша

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820290482_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cc5efe09af05bc809c227db6e8717e0.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Читателей американской газеты New York Post возмутили слова президента Джо Байдена, который заявил, что готов применить дробовик для защиты экономики США от рецессии.Многие посчитали, что психическое состояние главы Белого дома не позволяет ему занимать столь ответственный пост."Байдену следует объявить импичмент: его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит", — написал один из пользователей."Очевидно, что у старика уже не все дома. Если бы его советники были умны, они бы просто посадили его в подвал, чтобы он не пугал народ", — согласился другой."Джо Байден — это катастрофа мирового масштаба. Отправьте его уже на пенсию, пока он реально кого-нибудь не застрелил", — призвал третий читатель."Мы можем официально объявить нашего президента сумасшедшим", — добавил еще один пользователь."Безрассудные государственные расходы Байдена на Украину и противостояние с Россией и ввели нашу страну в рецессию. Только одно решение: импичмент", — пришли к выводу читатели.О дробовике Байден упомянул, когда выступал в Калифорнии в преддверии промежуточных выборов в конгресс. В той же речи он допустил еще несколько оговорок: заявил, что General Motors полностью перейдет на электромобили к 3035 году, а гендиректора компании Мэри Барра спутал с судьей Верховного суда Эми Кони Барретт. Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, а его оппоненты считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20221104/bayden-1829171302.html

https://ria.ru/20221104/bayden-1829182482.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, сша, украина, россия