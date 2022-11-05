09:49 05.11.2022 (обновлено: 11:54 05.11.2022)
Американский адмирал назвал конфликт на Украине всего лишь разминкой
Американский адмирал Ричард назвал конфликт на Украине признаком угасания военной мощи США
Военнослужащий США. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Адмирал ВМС США Чарльз Ричард назвал украинский кризис "всего лишь разминкой". Его слова приводит газета The Wall Street Journal.
"Конфликт на Украине показал угасающую мощь американского военного сдерживания. Факт, который слишком немногие из наших лидеров, похоже, готовы признать публично", — сказал адмирал.
"Конфликт на Украине показал угасающую мощь американского военного сдерживания. Факт, который слишком немногие из наших лидеров, похоже, готовы признать публично", — сказал адмирал.
Он считает, что способность США противостоять Китаю можно сравнить с медленно тонущим кораблем.
"Он медленно тонет, но он тонет, потому что они (Пекин. — Прим. ред.) внедряют свои возможности быстрее, чем мы", — добавил Ричард.
По его мнению, усугубляет ситуацию и то, что США проиграли гиперзвуковую гонку Китаю и России, и это заслуживает слушаний в конгрессе.
“Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство”, — констатировал адмирал.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
"Он медленно тонет, но он тонет, потому что они (Пекин. — Прим. ред.) внедряют свои возможности быстрее, чем мы", — добавил Ричард.
По его мнению, усугубляет ситуацию и то, что США проиграли гиперзвуковую гонку Китаю и России, и это заслуживает слушаний в конгрессе.
“Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство”, — констатировал адмирал.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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