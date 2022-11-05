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Американский адмирал назвал конфликт на Украине всего лишь разминкой - РИА Новости, 05.11.2022
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Американский адмирал назвал конфликт на Украине всего лишь разминкой
Американский адмирал назвал конфликт на Украине всего лишь разминкой - РИА Новости, 05.11.2022
Американский адмирал назвал конфликт на Украине всего лишь разминкой
Адмирал ВМС США Чарльз Ричард назвал украинский кризис "всего лишь разминкой". Его слова приводит газета The Wall Street Journal. "Конфликт на Украине показал... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T09:49
2022-11-05T11:54
в мире
украина
сша
россия
военно-морские силы сша
китай
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Адмирал ВМС США Чарльз Ричард назвал украинский кризис "всего лишь разминкой". Его слова приводит газета The Wall Street Journal. "Конфликт на Украине показал угасающую мощь американского военного сдерживания. Факт, который слишком немногие из наших лидеров, похоже, готовы признать публично", — сказал адмирал. Он считает, что способность США противостоять Китаю можно сравнить с медленно тонущим кораблем. "Он медленно тонет, но он тонет, потому что они (Пекин. — Прим. ред.) внедряют свои возможности быстрее, чем мы", — добавил Ричард. По его мнению, усугубляет ситуацию и то, что США проиграли гиперзвуковую гонку Китаю и России, и это заслуживает слушаний в конгрессе. “Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство”, — констатировал адмирал. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221104/ukraina-1829288937.html
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в мире, украина, сша, россия, военно-морские силы сша, китай
В мире, Украина, США, Россия, Военно-морские силы США, Китай
09:49 05.11.2022 (обновлено: 11:54 05.11.2022)
 
Американский адмирал назвал конфликт на Украине всего лишь разминкой

Американский адмирал Ричард назвал конфликт на Украине признаком угасания военной мощи США

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий США
Военнослужащий США - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Адмирал ВМС США Чарльз Ричард назвал украинский кризис "всего лишь разминкой". Его слова приводит газета The Wall Street Journal.

"Конфликт на Украине показал угасающую мощь американского военного сдерживания. Факт, который слишком немногие из наших лидеров, похоже, готовы признать публично", — сказал адмирал.
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Он считает, что способность США противостоять Китаю можно сравнить с медленно тонущим кораблем.

"Он медленно тонет, но он тонет, потому что они (Пекин. — Прим. ред.) внедряют свои возможности быстрее, чем мы", — добавил Ричард.

По его мнению, усугубляет ситуацию и то, что США проиграли гиперзвуковую гонку Китаю и России, и это заслуживает слушаний в конгрессе.

“Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство”, — констатировал адмирал.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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