https://ria.ru/20221105/ssha-1829324126.html

Американский адмирал назвал конфликт на Украине всего лишь разминкой

Американский адмирал назвал конфликт на Украине всего лишь разминкой - РИА Новости, 05.11.2022

Американский адмирал назвал конфликт на Украине всего лишь разминкой

Адмирал ВМС США Чарльз Ричард назвал украинский кризис "всего лишь разминкой". Его слова приводит газета The Wall Street Journal. "Конфликт на Украине показал... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T09:49

2022-11-05T09:49

2022-11-05T11:54

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украина

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военно-морские силы сша

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Адмирал ВМС США Чарльз Ричард назвал украинский кризис "всего лишь разминкой". Его слова приводит газета The Wall Street Journal. "Конфликт на Украине показал угасающую мощь американского военного сдерживания. Факт, который слишком немногие из наших лидеров, похоже, готовы признать публично", — сказал адмирал. Он считает, что способность США противостоять Китаю можно сравнить с медленно тонущим кораблем. "Он медленно тонет, но он тонет, потому что они (Пекин. — Прим. ред.) внедряют свои возможности быстрее, чем мы", — добавил Ричард. По его мнению, усугубляет ситуацию и то, что США проиграли гиперзвуковую гонку Китаю и России, и это заслуживает слушаний в конгрессе. “Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство”, — констатировал адмирал. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221104/ukraina-1829288937.html

https://ria.ru/20221102/pomosch-1828550196.html

украина

сша

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китай

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша, россия, военно-морские силы сша, китай