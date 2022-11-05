https://ria.ru/20221105/ssha-1829304728.html

Байден заявил, что настроен оптимистично перед выборами в конгресс США

Байден заявил, что настроен оптимистично перед выборами в конгресс США - РИА Новости, 05.11.2022

Байден заявил, что настроен оптимистично перед выборами в конгресс США

Президент США Джо Байден оптимистично настроен перед промежуточными выборами в американский конгресс, запланированными на 8 ноября. Об этом он заявил в пятницу... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T02:36

2022-11-05T02:36

2022-11-05T02:36

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден оптимистично настроен перед промежуточными выборами в американский конгресс, запланированными на 8 ноября. Об этом он заявил в пятницу во время общения с журналистами, сообщила пресс-служба Белого дома."Я на самом деле настроен оптимистично", - заявил Байден.Как отметил американский президент, он верит в победу демократов и испытывает "хорошие чувства" относительно шансов своих однопартийцев занять большинство мест в сенате и палате представителей.Американцам 8 ноября предстоит определить весь состав палаты представителей и проголосовать за треть сената. Промежуточные выборы грозят лишить демократов, однопартийцев Байдена, полного контроля над конгрессом.

https://ria.ru/20221103/bayden-1828839868.html

https://ria.ru/20221103/inflyatsiya-1828931736.html

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