https://ria.ru/20221105/ssha-1829304146.html

Антонов прокомментировал ситуацию с посольством США в Москве

Антонов прокомментировал ситуацию с посольством США в Москве - РИА Новости, 05.11.2022

Антонов прокомментировал ситуацию с посольством США в Москве

США сами не делают шагов, необходимых для улучшения работы посольства в Москве, от этого не выправляется и ситуация в российской дипмиссии в Вашингтоне, заявил... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T02:19

2022-11-05T02:19

2022-11-05T10:08

в мире

анатолий антонов

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посольство сша в рф

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САН-ФРАНЦИСКО (США), 5 ноя — РИА Новости. США сами не делают шагов, необходимых для улучшения работы посольства в Москве, от этого не выправляется и ситуация в российской дипмиссии в Вашингтоне, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов."Люди уезжают, командировки заканчиваются, а виз нам не дают. Американцы соглашаются на приезд сюда наших сотрудников только в случае получения виз для себя. У нас была установлена цифра: по 455 человек в двусторонних представительствах. Но американцы этого не делают и не хотят (увеличивать число дипломатов до обговоренного уровня. — Прим. ред.). Потому что они прекрасно жили, когда тысяча сотрудников местного персонала работали на интересы США, им не нужно было такое количество. У нас другая система, другие требования в области безопасности", — добавил он.Антонов сообщил, что Россия предлагала определить в представительствах категории сотрудников, которые будут освобождены от взаимоувязок, например посольские врачи и учителя, но мешает отсутствие контактов с США. "Нет диалога", — констатировал посол."Мы готовы подойти к вопросу об обнулении всех ограничений, но надо же начинать глобально смотреть. Сколько санкций ввели в отношении России. Более того, они вводят санкции, от которых сами страдают, после просят МИД снять ограничения", — сказал он.

https://ria.ru/20221104/ssha-1829150439.html

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