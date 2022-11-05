https://ria.ru/20221105/ssha-1829304146.html
Антонов прокомментировал ситуацию с посольством США в Москве
Антонов прокомментировал ситуацию с посольством США в Москве - РИА Новости, 05.11.2022
Антонов прокомментировал ситуацию с посольством США в Москве
США сами не делают шагов, необходимых для улучшения работы посольства в Москве, от этого не выправляется и ситуация в российской дипмиссии в Вашингтоне, заявил... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T02:19
2022-11-05T02:19
2022-11-05T10:08
в мире
анатолий антонов
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САН-ФРАНЦИСКО (США), 5 ноя — РИА Новости. США сами не делают шагов, необходимых для улучшения работы посольства в Москве, от этого не выправляется и ситуация в российской дипмиссии в Вашингтоне, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов."Люди уезжают, командировки заканчиваются, а виз нам не дают. Американцы соглашаются на приезд сюда наших сотрудников только в случае получения виз для себя. У нас была установлена цифра: по 455 человек в двусторонних представительствах. Но американцы этого не делают и не хотят (увеличивать число дипломатов до обговоренного уровня. — Прим. ред.). Потому что они прекрасно жили, когда тысяча сотрудников местного персонала работали на интересы США, им не нужно было такое количество. У нас другая система, другие требования в области безопасности", — добавил он.Антонов сообщил, что Россия предлагала определить в представительствах категории сотрудников, которые будут освобождены от взаимоувязок, например посольские врачи и учителя, но мешает отсутствие контактов с США. "Нет диалога", — констатировал посол."Мы готовы подойти к вопросу об обнулении всех ограничений, но надо же начинать глобально смотреть. Сколько санкций ввели в отношении России. Более того, они вводят санкции, от которых сами страдают, после просят МИД снять ограничения", — сказал он.
https://ria.ru/20221104/ssha-1829150439.html
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в мире, анатолий антонов, сша, россия, москва, вашингтон (штат), посольство сша в рф
В мире, Анатолий Антонов, США, Россия, Москва, Вашингтон (штат), Посольство США в РФ
02:19 05.11.2022 (обновлено: 10:08 05.11.2022)
Антонов прокомментировал ситуацию с посольством США в Москве
Антонов заявил, что США не делают шагов по улучшению работы посольства в Москве
САН-ФРАНЦИСКО (США), 5 ноя — РИА Новости. США сами не делают шагов, необходимых для улучшения работы посольства в Москве, от этого не выправляется и ситуация в российской дипмиссии в Вашингтоне, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
"Они не хотят увеличивать сегодня свой штат, говоря, может, русские дрогнут и разрешат нанимать местный персонал, но тогда мы не получим то количество виз, которое нам необходимо. Просто так они не дают нам ни одной визы", — заявил Антонов журналистам в ответ на вопрос РИА Новости о перспективах дальнейшего сокращения числа российских дипломатов в США.
"Люди уезжают, командировки заканчиваются, а виз нам не дают. Американцы соглашаются на приезд сюда наших сотрудников только в случае получения виз для себя. У нас была установлена цифра: по 455 человек в двусторонних представительствах. Но американцы этого не делают и не хотят (увеличивать число дипломатов до обговоренного уровня. — Прим. ред.). Потому что они прекрасно жили, когда тысяча сотрудников местного персонала работали на интересы США, им не нужно было такое количество. У нас другая система, другие требования в области безопасности", — добавил он.
Антонов сообщил, что Россия предлагала определить в представительствах категории сотрудников, которые будут освобождены от взаимоувязок, например посольские врачи и учителя, но мешает отсутствие контактов с США. "Нет диалога", — констатировал посол.
"Мы готовы подойти к вопросу об обнулении всех ограничений, но надо же начинать глобально смотреть. Сколько санкций ввели в отношении России. Более того, они вводят санкции, от которых сами страдают, после просят МИД снять ограничения", — сказал он.