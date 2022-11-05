02:12 05.11.2022 (обновлено: 09:34 05.11.2022)
Антонов предрек провал попыток США истощить Россию поддержкой Украины
Антонов: Запад должен думать не о накачивании Украины оружием, а о переговорном решении
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
САН-ФРАНЦИСКО, 5 ноя — РИА Новости. США не удастся истощить Россию поддержкой Украины, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать новый транш военной помощи стране.
По его словам, Западу нужно искать переговорное решение, а не накачивать Киев оружием.
"В связи с новыми решениями американской администрации о дополнительных поставках вооружения Украине хотелось бы подчеркнуть, что наши так называемые партнеры продолжают ошибочную политику, думая о том, что решить проблему можно на поле боя. Все больше и больше тратят сил, средств, а теперь уже и подтягивают вооруженные силы к российским границам, ситуация складывается крайне тревожная", — сказал Антонов.
Как отметил дипломат, Москва ведет борьбу не с украинцами, а "с объединенным Западом, который пытается подорвать устои российского государства".
"(Запад пытается. — Прим. ред.) истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене. Что бы американцы ни делали, мы добьемся победы, у нас нет другого выхода и никаких сомнений в том, что дело наше правое", — подчеркнул посол.
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Антонов предупредил, что ситуация будет отягощаться, если Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине оружие. Он также призвал перестать отправлять американских инструкторов для обучения ВСУ.
"Решить проблему полностью на поле боя невозможно", — заявил российский дипломат.
Посол напомнил времена Карибского кризиса, когда СССР и США удалось решить проблему, поскольку государства нашли в себе силы сделать шаг навстречу друг другу.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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