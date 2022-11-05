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Антонов предрек провал попыток США истощить Россию поддержкой Украины - РИА Новости, 05.11.2022
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Антонов предрек провал попыток США истощить Россию поддержкой Украины
Антонов предрек провал попыток США истощить Россию поддержкой Украины - РИА Новости, 05.11.2022
Антонов предрек провал попыток США истощить Россию поддержкой Украины
США не удастся истощить Россию поддержкой Украины, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать новый транш... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T02:12
2022-11-05T09:34
министерство обороны сша
нато
украина
сша
россия
анатолий антонов
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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САН-ФРАНЦИСКО, 5 ноя — РИА Новости. США не удастся истощить Россию поддержкой Украины, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать новый транш военной помощи стране.По его словам, Западу нужно искать переговорное решение, а не накачивать Киев оружием.Как отметил дипломат, Москва ведет борьбу не с украинцами, а "с объединенным Западом, который пытается подорвать устои российского государства"."(Запад пытается. — Прим. ред.) истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене. Что бы американцы ни делали, мы добьемся победы, у нас нет другого выхода и никаких сомнений в том, что дело наше правое", — подчеркнул посол.Антонов предупредил, что ситуация будет отягощаться, если Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине оружие. Он также призвал перестать отправлять американских инструкторов для обучения ВСУ.Посол напомнил времена Карибского кризиса, когда СССР и США удалось решить проблему, поскольку государства нашли в себе силы сделать шаг навстречу друг другу.В пятницу представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США предоставят Украине 45 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221026/uchastie-1827048560.html
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828604386.html
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министерство обороны сша, нато, украина, сша, россия, анатолий антонов, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, вооруженные силы украины, т-72 "урал"
Министерство обороны США, НАТО, Украина, США, Россия, Анатолий Антонов, В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Т-72 "Урал"
02:12 05.11.2022 (обновлено: 09:34 05.11.2022)
 
Антонов предрек провал попыток США истощить Россию поддержкой Украины

Антонов: Запад должен думать не о накачивании Украины оружием, а о переговорном решении

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 5 ноя — РИА Новости. США не удастся истощить Россию поддержкой Украины, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать новый транш военной помощи стране.
По его словам, Западу нужно искать переговорное решение, а не накачивать Киев оружием.
"В связи с новыми решениями американской администрации о дополнительных поставках вооружения Украине хотелось бы подчеркнуть, что наши так называемые партнеры продолжают ошибочную политику, думая о том, что решить проблему можно на поле боя. Все больше и больше тратят сил, средств, а теперь уже и подтягивают вооруженные силы к российским границам, ситуация складывается крайне тревожная", — сказал Антонов.
Как отметил дипломат, Москва ведет борьбу не с украинцами, а "с объединенным Западом, который пытается подорвать устои российского государства".
"(Запад пытается. — Прим. ред.) истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене. Что бы американцы ни делали, мы добьемся победы, у нас нет другого выхода и никаких сомнений в том, что дело наше правое", — подчеркнул посол.
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Антонов предупредил, что ситуация будет отягощаться, если Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине оружие. Он также призвал перестать отправлять американских инструкторов для обучения ВСУ.

"Решить проблему полностью на поле боя невозможно", — заявил российский дипломат.

Посол напомнил времена Карибского кризиса, когда СССР и США удалось решить проблему, поскольку государства нашли в себе силы сделать шаг навстречу друг другу.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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