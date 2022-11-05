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Антонов предрек провал попыток США истощить Россию поддержкой Украины

Антонов предрек провал попыток США истощить Россию поддержкой Украины - РИА Новости, 05.11.2022

Антонов предрек провал попыток США истощить Россию поддержкой Украины

США не удастся истощить Россию поддержкой Украины, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать новый транш... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T02:12

2022-11-05T02:12

2022-11-05T09:34

министерство обороны сша

нато

украина

сша

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анатолий антонов

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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САН-ФРАНЦИСКО, 5 ноя — РИА Новости. США не удастся истощить Россию поддержкой Украины, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать новый транш военной помощи стране.По его словам, Западу нужно искать переговорное решение, а не накачивать Киев оружием.Как отметил дипломат, Москва ведет борьбу не с украинцами, а "с объединенным Западом, который пытается подорвать устои российского государства"."(Запад пытается. — Прим. ред.) истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене. Что бы американцы ни делали, мы добьемся победы, у нас нет другого выхода и никаких сомнений в том, что дело наше правое", — подчеркнул посол.Антонов предупредил, что ситуация будет отягощаться, если Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине оружие. Он также призвал перестать отправлять американских инструкторов для обучения ВСУ.Посол напомнил времена Карибского кризиса, когда СССР и США удалось решить проблему, поскольку государства нашли в себе силы сделать шаг навстречу друг другу.В пятницу представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США предоставят Украине 45 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221026/uchastie-1827048560.html

https://ria.ru/20221102/ukraina-1828604386.html

https://ria.ru/20221104/zapad-1829063311.html

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