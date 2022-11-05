https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1829348396.html

ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 05.11.2022

ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские войска за сутки отбили все атаки украинских сил на Николаево-Криворожском направлении в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T13:55

2022-11-05T13:55

2022-11-05T14:21

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские войска за сутки отбили все атаки украинских сил на Николаево-Криворожском направлении в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области, уничтожено более 80 украинских военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух мотопехотных рот, усиленных танками, атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области. Все атаки отражены", - говорится в сводке военного ведомства."Артиллерией, штурмовой и армейской авиацией подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - отмечает МО РФ.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)