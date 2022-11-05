https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1829348396.html
ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 05.11.2022
ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Российские войска за сутки отбили все атаки украинских сил на Николаево-Криворожском направлении в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T13:55
2022-11-05T13:55
2022-11-05T14:21
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские войска за сутки отбили все атаки украинских сил на Николаево-Криворожском направлении в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области, уничтожено более 80 украинских военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух мотопехотных рот, усиленных танками, атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области. Все атаки отражены", - говорится в сводке военного ведомства."Артиллерией, штурмовой и армейской авиацией подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - отмечает МО РФ.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:55 05.11.2022 (обновлено: 14:21 05.11.2022)
ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении