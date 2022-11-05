Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при взрыве на военной базе в столице Сомали погибли 15 человек - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221105/somali-1829400609.html
СМИ: при взрыве на военной базе в столице Сомали погибли 15 человек
СМИ: при взрыве на военной базе в столице Сомали погибли 15 человек - РИА Новости, 05.11.2022
СМИ: при взрыве на военной базе в столице Сомали погибли 15 человек
Не менее 15 человек погибли в субботу на юге сомалийской столицы Могадишо в результате взрыва на военной базе, сообщил местный портал Garowe. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T21:11
2022-11-05T21:11
в мире
могадишо
twitter
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f704e992bc04de5ba429a5de5c5f3904.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Не менее 15 человек погибли в субботу на юге сомалийской столицы Могадишо в результате взрыва на военной базе, сообщил местный портал Garowe.Согласно сообщению портала в Twitter, взрыв произошел на базе, расположенной на территории бывшей кондитерской фабрики. Отмечается, что его устроил террорист-смертник.
https://ria.ru/20220912/somali-1816300954.html
могадишо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8b39be91f570a716b6a43d87a76214e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, могадишо, twitter, происшествия
В мире, Могадишо, Twitter, Происшествия
21:11 05.11.2022
 
СМИ: при взрыве на военной базе в столице Сомали погибли 15 человек

Garowe: 15 человек погибли в столице Сомали Могадишо при взрыве на военной базе

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Полицейский в Сомали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Не менее 15 человек погибли в субботу на юге сомалийской столицы Могадишо в результате взрыва на военной базе, сообщил местный портал Garowe.
Согласно сообщению портала в Twitter, взрыв произошел на базе, расположенной на территории бывшей кондитерской фабрики. Отмечается, что его устроил террорист-смертник.
Флаги у здания ООН - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 18:00
ООН нужен миллиард долларов для недопущения голода в Сомали
 
В миреМогадишоTwitterПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала