https://ria.ru/20221105/somali-1829400609.html
СМИ: при взрыве на военной базе в столице Сомали погибли 15 человек
СМИ: при взрыве на военной базе в столице Сомали погибли 15 человек - РИА Новости, 05.11.2022
СМИ: при взрыве на военной базе в столице Сомали погибли 15 человек
Не менее 15 человек погибли в субботу на юге сомалийской столицы Могадишо в результате взрыва на военной базе, сообщил местный портал Garowe. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T21:11
2022-11-05T21:11
2022-11-05T21:11
в мире
могадишо
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Не менее 15 человек погибли в субботу на юге сомалийской столицы Могадишо в результате взрыва на военной базе, сообщил местный портал Garowe.Согласно сообщению портала в Twitter, взрыв произошел на базе, расположенной на территории бывшей кондитерской фабрики. Отмечается, что его устроил террорист-смертник.
https://ria.ru/20220912/somali-1816300954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, могадишо, twitter, происшествия
В мире, Могадишо, Twitter, Происшествия
СМИ: при взрыве на военной базе в столице Сомали погибли 15 человек
Garowe: 15 человек погибли в столице Сомали Могадишо при взрыве на военной базе