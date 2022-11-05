https://ria.ru/20221105/somali-1829400609.html

СМИ: при взрыве на военной базе в столице Сомали погибли 15 человек

СМИ: при взрыве на военной базе в столице Сомали погибли 15 человек - РИА Новости, 05.11.2022

СМИ: при взрыве на военной базе в столице Сомали погибли 15 человек

Не менее 15 человек погибли в субботу на юге сомалийской столицы Могадишо в результате взрыва на военной базе, сообщил местный портал Garowe. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T21:11

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Не менее 15 человек погибли в субботу на юге сомалийской столицы Могадишо в результате взрыва на военной базе, сообщил местный портал Garowe.Согласно сообщению портала в Twitter, взрыв произошел на базе, расположенной на территории бывшей кондитерской фабрики. Отмечается, что его устроил террорист-смертник.

https://ria.ru/20220912/somali-1816300954.html

могадишо

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, могадишо, twitter, происшествия