https://ria.ru/20221105/sochi-1829318451.html
В Сочи на участке перекрытой трассы открыли автомобильное движение
В Сочи на участке перекрытой трассы открыли автомобильное движение - РИА Новости, 05.11.2022
В Сочи на участке перекрытой трассы открыли автомобильное движение
Автомобильное движение на участке трассы А-147 в Адлерском районе Сочи, который был перекрыт вечером в пятницу из-за подтопления ливнем, открыто, сообщает... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T09:06
2022-11-05T09:06
2022-11-05T09:07
сочи
автомобильные дороги
общество
россия
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СОЧИ, 5 ноя – РИА Новости. Автомобильное движение на участке трассы А-147 в Адлерском районе Сочи, который был перекрыт вечером в пятницу из-за подтопления ливнем, открыто, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".В пятницу власти Сочи предупреждали, что на курорте ожидаются сильные дожди до середины ночи. Ливни прошли в Адлерском районе. Как рассказывали в Упрдор "Черноморье", залповый ливень подтопил трассу на участке Адлер-Весёлое, там экстренно перекрыли дорогу, чтобы откачать воду и расчистить дорогу."Движение в штатном режиме", - сказали в ведомстве.В минувшую пятницу в Сочи действовало штормовое предупреждение из-за опасности формирования смерчей над морем на участке Магри-Весёлое. Сейчас на курорте установилась ясная погода, температура воздуха составляет плюс 15 градусов.
https://ria.ru/20221104/sochi-1829297339.html
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сочи, автомобильные дороги, общество, россия
Сочи, Автомобильные дороги, Общество, Россия
09:06 05.11.2022 (обновлено: 09:07 05.11.2022)
В Сочи на участке перекрытой трассы открыли автомобильное движение
Упрдор "Черноморье": на участке перекрытой трассы в Сочи открыли автомобильное движение
СОЧИ, 5 ноя – РИА Новости. Автомобильное движение на участке трассы А-147 в Адлерском районе Сочи, который был перекрыт вечером в пятницу из-за подтопления ливнем, открыто, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".
В пятницу власти Сочи предупреждали, что на курорте ожидаются сильные дожди до середины ночи. Ливни прошли в Адлерском районе. Как рассказывали в Упрдор "Черноморье", залповый ливень подтопил трассу на участке Адлер-Весёлое, там экстренно перекрыли дорогу, чтобы откачать воду и расчистить дорогу.
"Движение в штатном режиме", - сказали в ведомстве.
В минувшую пятницу в Сочи действовало штормовое предупреждение из-за опасности формирования смерчей над морем на участке Магри-Весёлое. Сейчас на курорте установилась ясная погода, температура воздуха составляет плюс 15 градусов.