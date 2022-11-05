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В Сочи на участке перекрытой трассы открыли автомобильное движение - РИА Новости, 05.11.2022
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В Сочи на участке перекрытой трассы открыли автомобильное движение
В Сочи на участке перекрытой трассы открыли автомобильное движение - РИА Новости, 05.11.2022
В Сочи на участке перекрытой трассы открыли автомобильное движение
Автомобильное движение на участке трассы А-147 в Адлерском районе Сочи, который был перекрыт вечером в пятницу из-за подтопления ливнем, открыто, сообщает... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T09:06
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сочи
автомобильные дороги
общество
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СОЧИ, 5 ноя – РИА Новости. Автомобильное движение на участке трассы А-147 в Адлерском районе Сочи, который был перекрыт вечером в пятницу из-за подтопления ливнем, открыто, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".В пятницу власти Сочи предупреждали, что на курорте ожидаются сильные дожди до середины ночи. Ливни прошли в Адлерском районе. Как рассказывали в Упрдор "Черноморье", залповый ливень подтопил трассу на участке Адлер-Весёлое, там экстренно перекрыли дорогу, чтобы откачать воду и расчистить дорогу."Движение в штатном режиме", - сказали в ведомстве.В минувшую пятницу в Сочи действовало штормовое предупреждение из-за опасности формирования смерчей над морем на участке Магри-Весёлое. Сейчас на курорте установилась ясная погода, температура воздуха составляет плюс 15 градусов.
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сочи, автомобильные дороги, общество, россия
Сочи, Автомобильные дороги, Общество, Россия
09:06 05.11.2022 (обновлено: 09:07 05.11.2022)
 
В Сочи на участке перекрытой трассы открыли автомобильное движение

Упрдор "Черноморье": на участке перекрытой трассы в Сочи открыли автомобильное движение

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи
 Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 ноя – РИА Новости. Автомобильное движение на участке трассы А-147 в Адлерском районе Сочи, который был перекрыт вечером в пятницу из-за подтопления ливнем, открыто, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".
В пятницу власти Сочи предупреждали, что на курорте ожидаются сильные дожди до середины ночи. Ливни прошли в Адлерском районе. Как рассказывали в Упрдор "Черноморье", залповый ливень подтопил трассу на участке Адлер-Весёлое, там экстренно перекрыли дорогу, чтобы откачать воду и расчистить дорогу.
"Движение в штатном режиме", - сказали в ведомстве.
В минувшую пятницу в Сочи действовало штормовое предупреждение из-за опасности формирования смерчей над морем на участке Магри-Весёлое. Сейчас на курорте установилась ясная погода, температура воздуха составляет плюс 15 градусов.
Неблагоприятные метеоявления в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
Вчера, 23:46Туризм
На трассе в Сочи экстренно перекрыли движение из-за сильного ливня
 
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