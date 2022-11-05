https://ria.ru/20221105/sochi-1829318451.html

В Сочи на участке перекрытой трассы открыли автомобильное движение

В Сочи на участке перекрытой трассы открыли автомобильное движение - РИА Новости, 05.11.2022

В Сочи на участке перекрытой трассы открыли автомобильное движение

Автомобильное движение на участке трассы А-147 в Адлерском районе Сочи, который был перекрыт вечером в пятницу из-за подтопления ливнем, открыто, сообщает... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T09:06

2022-11-05T09:06

2022-11-05T09:07

сочи

автомобильные дороги

общество

россия

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СОЧИ, 5 ноя – РИА Новости. Автомобильное движение на участке трассы А-147 в Адлерском районе Сочи, который был перекрыт вечером в пятницу из-за подтопления ливнем, открыто, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".В пятницу власти Сочи предупреждали, что на курорте ожидаются сильные дожди до середины ночи. Ливни прошли в Адлерском районе. Как рассказывали в Упрдор "Черноморье", залповый ливень подтопил трассу на участке Адлер-Весёлое, там экстренно перекрыли дорогу, чтобы откачать воду и расчистить дорогу."Движение в штатном режиме", - сказали в ведомстве.В минувшую пятницу в Сочи действовало штормовое предупреждение из-за опасности формирования смерчей над морем на участке Магри-Весёлое. Сейчас на курорте установилась ясная погода, температура воздуха составляет плюс 15 градусов.

https://ria.ru/20221104/sochi-1829297339.html

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сочи, автомобильные дороги, общество, россия