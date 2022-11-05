https://ria.ru/20221105/snayper-1829379056.html

СМИ сообщили о ликвидации австралийского снайпера в Донбассе

СМИ сообщили о ликвидации австралийского снайпера в Донбассе - РИА Новости, 05.11.2022

СМИ сообщили о ликвидации австралийского снайпера в Донбассе

На Украине ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщает Sun. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T17:48

2022-11-05T17:48

2022-11-05T18:40

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На Украине ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщает Sun.По сведениям издания, сорокалетний австралиец служил в рядах украинских войск снайпером. В июне он получил ранение, но в сентябре снова вернулся в зону боевых действий.Ликвидировали Кьелдала в начале ноября в Донбассе, говорится в статье. Где именно это произошло, не уточняется.Как сообщило Минобороны России, за минувшие сутки на территории ЛНР и Харьковской области было уничтожено около 400 украинских боевиков и иностранных наемников.

https://ria.ru/20221105/naemniki-1829329643.html

https://ria.ru/20221020/kennedi-1825384257.html

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австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, австралия, вооруженные силы украины