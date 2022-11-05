https://ria.ru/20221105/snayper-1829379056.html
СМИ сообщили о ликвидации австралийского снайпера в Донбассе
СМИ сообщили о ликвидации австралийского снайпера в Донбассе - РИА Новости, 05.11.2022
СМИ сообщили о ликвидации австралийского снайпера в Донбассе
На Украине ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщает Sun. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T17:48
2022-11-05T17:48
2022-11-05T18:40
специальная военная операция на украине
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украина
донбасс
австралия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На Украине ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщает Sun.По сведениям издания, сорокалетний австралиец служил в рядах украинских войск снайпером. В июне он получил ранение, но в сентябре снова вернулся в зону боевых действий.Ликвидировали Кьелдала в начале ноября в Донбассе, говорится в статье. Где именно это произошло, не уточняется.Как сообщило Минобороны России, за минувшие сутки на территории ЛНР и Харьковской области было уничтожено около 400 украинских боевиков и иностранных наемников.
https://ria.ru/20221105/naemniki-1829329643.html
https://ria.ru/20221020/kennedi-1825384257.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, австралия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Австралия, Вооруженные силы Украины
17:48 05.11.2022 (обновлено: 18:40 05.11.2022)
СМИ сообщили о ликвидации австралийского снайпера в Донбассе
Sun: в Донбассе ликвидировали 40-летнего австралийского снайпера Тревора Кьелдала