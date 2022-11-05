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СМИ сообщили о ликвидации австралийского снайпера в Донбассе - РИА Новости, 05.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/snayper-1829379056.html
СМИ сообщили о ликвидации австралийского снайпера в Донбассе
СМИ сообщили о ликвидации австралийского снайпера в Донбассе - РИА Новости, 05.11.2022
СМИ сообщили о ликвидации австралийского снайпера в Донбассе
На Украине ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщает Sun. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T17:48
2022-11-05T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
австралия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На Украине ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщает Sun.По сведениям издания, сорокалетний австралиец служил в рядах украинских войск снайпером. В июне он получил ранение, но в сентябре снова вернулся в зону боевых действий.Ликвидировали Кьелдала в начале ноября в Донбассе, говорится в статье. Где именно это произошло, не уточняется.Как сообщило Минобороны России, за минувшие сутки на территории ЛНР и Харьковской области было уничтожено около 400 украинских боевиков и иностранных наемников.
https://ria.ru/20221105/naemniki-1829329643.html
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украина
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в мире, украина, донбасс, австралия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Австралия, Вооруженные силы Украины
17:48 05.11.2022 (обновлено: 18:40 05.11.2022)
 
СМИ сообщили о ликвидации австралийского снайпера в Донбассе

Sun: в Донбассе ликвидировали 40-летнего австралийского снайпера Тревора Кьелдала

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На Украине ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщает Sun.
По сведениям издания, сорокалетний австралиец служил в рядах украинских войск снайпером. В июне он получил ранение, но в сентябре снова вернулся в зону боевых действий.
Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса Фагот - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 10:48Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников на Украине
Ликвидировали Кьелдала в начале ноября в Донбассе, говорится в статье. Где именно это произошло, не уточняется.
Как сообщило Минобороны России, за минувшие сутки на территории ЛНР и Харьковской области было уничтожено около 400 украинских боевиков и иностранных наемников.
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 14:58Специальная военная операция на Украине
Внучатый племянник Джона Кеннеди стал наемником на Украине, сообщили СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассАвстралияВооруженные силы Украины
 
 
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