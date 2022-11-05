https://ria.ru/20221105/sledstvie-1829307397.html

Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели бизнес, связанный с Одессой

Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели бизнес, связанный с Одессой - РИА Новости, 05.11.2022

Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели бизнес, связанный с Одессой

У фигурантов дела о теракте на Крымском мосту был общий бизнес, связанный с Одессой, откуда отправили взрывное устройство для диверсии, и Армавиром, где... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T04:07

2022-11-05T04:07

2022-11-05T13:50

одесса

россия

грузия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

чп на крымском мосту

происшествия

украина

армавир

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ХЕРСОН, 5 ноя — РИА Новости. У фигурантов дела о теракте на Крымском мосту был общий бизнес, связанный с Одессой, откуда отправили взрывное устройство для диверсии, и Армавиром, где накануне случившегося разгружали взорванную впоследствии фуру. Об этом РИА Новости сообщил коллега одного из них, Владимира Злобы.Корреспондент агентства посетил село Сивашское Херсонской области, где жил и работал Злоба и где находятся его родители. Он поговорил с его матерью, бухгалтером сельскохозяйственной базы, откуда подозреваемый вывозил овощи и зерно, и коллегой — перевозчиком сельхозпродукции Игорем Лайко.По словам последнего, он сам доставлял зерно из Херсонской области в Крым, где Владимир занимался его реализацией. Причем до спецоперации вместе с другим фигурантом дела — Романом Соломко — Злоба продавал товар, выезжая в том числе в Одессу.Мать Злобы подтвердила его задержание в Крыму и заявила, что не верит в причастность сына к преступлению, поскольку "он был настроен пророссийски"."Он вывез семью в Россию, в Крым. Он же за Россию, сказал, что наконец-то станет стабильность. Семья дома, он сидит ждет на базе, и тут забрали мужика и предъявляют такие претензии — что ты вообще! Как может быть, чтобы колхозник… что он, террорист что ли? <...> Он никогда бы не принес (взрывчатку. — Прим. ред.) в Россию, тем более тому мосту, он не такой парень", — сказала собеседница агентства.По ее словам, до задержания Злоба занимался перевозкой и реализацией зерна, выращенного местными фермерами. Собеседница агентства отметила, что 13 марта Владимир уехал в Крым с женой и детьми из-за опасений за жизнь близких на фоне военных действий. "Когда начали стрелять, три дня просидели в подвале, он забрал семью и уехал в Крым", — уточнила она.По данным ФСБ, груз взорвавшейся потом фуры переоформили при содействии Злобы и Соломко на некую несуществующую фирму в Крыму. Злоба так и не успел получить российский паспорт, хотя подавал документы вместе со всей семьей 6 сентября. О том, что он был одним из первых в очереди за паспортом, рассказала РИА Новости бухгалтер местной сельхозбазы Виктория Паханова, которая тоже не верит в версию о виновности Злобы.По утверждению Пахановой и Лайко, ни в другие регионы России, за исключением Республики Крым, ни в Грузию подозреваемый не выезжал. При этом Лайко подтвердил, что Злоба был связан с людьми из Армавира. "Он отсюда не выезжал вообще, зачем нам та Грузия? У нас система такая: у Вовы много знакомых фермеров тут, он знает все колхозы, всех фермеров. Ему говорят: "Вовчик, нужно куда-то сдать продукцию", Вова принимает все, мы тут забираем, едем в Крым, потом пацаны с Армавира, с Краснодара приезжают на камазиках, таскают через границу туда", — рассказал Лайко.ФСБ назвала Владимира Злобу в списке причастных к организации теракта. По данным ведомства, наряду с другими фигурантами он участвовал в изменении документов на груз фуры, которая затем была взорвана. Басманный суд Москвы сообщал об аресте в рамках этого дела трех человек — Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых. Еще пять фигурантов арестовали в Симферополе, их имена официально не назывались. Задержание одного из этих пятерых — Романа Соломко — подтвердил его сын.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля — в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек — сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.

https://ria.ru/20221031/bylin-1828189570.html

https://ria.ru/20221031/most-1828109146.html

https://ria.ru/20221019/most-1825066953.html

https://ria.ru/20221104/most-1829191938.html

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