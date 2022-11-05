https://ria.ru/20221105/sledstvie-1829307397.html
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели бизнес, связанный с Одессой
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели бизнес, связанный с Одессой - РИА Новости, 05.11.2022
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели бизнес, связанный с Одессой
У фигурантов дела о теракте на Крымском мосту был общий бизнес, связанный с Одессой, откуда отправили взрывное устройство для диверсии, и Армавиром, где... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T04:07
2022-11-05T04:07
2022-11-05T13:50
одесса
россия
грузия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чп на крымском мосту
происшествия
украина
армавир
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ХЕРСОН, 5 ноя — РИА Новости. У фигурантов дела о теракте на Крымском мосту был общий бизнес, связанный с Одессой, откуда отправили взрывное устройство для диверсии, и Армавиром, где накануне случившегося разгружали взорванную впоследствии фуру. Об этом РИА Новости сообщил коллега одного из них, Владимира Злобы.Корреспондент агентства посетил село Сивашское Херсонской области, где жил и работал Злоба и где находятся его родители. Он поговорил с его матерью, бухгалтером сельскохозяйственной базы, откуда подозреваемый вывозил овощи и зерно, и коллегой — перевозчиком сельхозпродукции Игорем Лайко.По словам последнего, он сам доставлял зерно из Херсонской области в Крым, где Владимир занимался его реализацией. Причем до спецоперации вместе с другим фигурантом дела — Романом Соломко — Злоба продавал товар, выезжая в том числе в Одессу.Мать Злобы подтвердила его задержание в Крыму и заявила, что не верит в причастность сына к преступлению, поскольку "он был настроен пророссийски"."Он вывез семью в Россию, в Крым. Он же за Россию, сказал, что наконец-то станет стабильность. Семья дома, он сидит ждет на базе, и тут забрали мужика и предъявляют такие претензии — что ты вообще! Как может быть, чтобы колхозник… что он, террорист что ли? <...> Он никогда бы не принес (взрывчатку. — Прим. ред.) в Россию, тем более тому мосту, он не такой парень", — сказала собеседница агентства.По ее словам, до задержания Злоба занимался перевозкой и реализацией зерна, выращенного местными фермерами. Собеседница агентства отметила, что 13 марта Владимир уехал в Крым с женой и детьми из-за опасений за жизнь близких на фоне военных действий. "Когда начали стрелять, три дня просидели в подвале, он забрал семью и уехал в Крым", — уточнила она.По данным ФСБ, груз взорвавшейся потом фуры переоформили при содействии Злобы и Соломко на некую несуществующую фирму в Крыму. Злоба так и не успел получить российский паспорт, хотя подавал документы вместе со всей семьей 6 сентября. О том, что он был одним из первых в очереди за паспортом, рассказала РИА Новости бухгалтер местной сельхозбазы Виктория Паханова, которая тоже не верит в версию о виновности Злобы.По утверждению Пахановой и Лайко, ни в другие регионы России, за исключением Республики Крым, ни в Грузию подозреваемый не выезжал. При этом Лайко подтвердил, что Злоба был связан с людьми из Армавира. "Он отсюда не выезжал вообще, зачем нам та Грузия? У нас система такая: у Вовы много знакомых фермеров тут, он знает все колхозы, всех фермеров. Ему говорят: "Вовчик, нужно куда-то сдать продукцию", Вова принимает все, мы тут забираем, едем в Крым, потом пацаны с Армавира, с Краснодара приезжают на камазиках, таскают через границу туда", — рассказал Лайко.ФСБ назвала Владимира Злобу в списке причастных к организации теракта. По данным ведомства, наряду с другими фигурантами он участвовал в изменении документов на груз фуры, которая затем была взорвана. Басманный суд Москвы сообщал об аресте в рамках этого дела трех человек — Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых. Еще пять фигурантов арестовали в Симферополе, их имена официально не назывались. Задержание одного из этих пятерых — Романа Соломко — подтвердил его сын.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля — в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек — сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
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одесса, россия, грузия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чп на крымском мосту, происшествия, украина, армавир, министерство обороны украины
Одесса, Россия, Грузия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Украина, Армавир, Министерство обороны Украины
ХЕРСОН, 5 ноя — РИА Новости. У фигурантов дела о теракте на Крымском мосту был общий бизнес, связанный с Одессой, откуда отправили взрывное устройство для диверсии, и Армавиром, где накануне случившегося разгружали взорванную впоследствии фуру. Об этом РИА Новости сообщил коллега одного из них, Владимира Злобы.
Корреспондент агентства посетил село Сивашское Херсонской области
, где жил и работал Злоба и где находятся его родители. Он поговорил с его матерью, бухгалтером сельскохозяйственной базы, откуда подозреваемый вывозил овощи и зерно, и коллегой — перевозчиком сельхозпродукции Игорем Лайко.
По словам последнего, он сам доставлял зерно из Херсонской области в Крым, где Владимир занимался его реализацией. Причем до спецоперации вместе с другим фигурантом дела — Романом Соломко — Злоба продавал товар, выезжая в том числе в Одессу.
"Вовчик работал с Соломко, еще когда возил его продукцию на Николаев и на Одессу, до спецоперации. <...> У него (Злобы. — Прим. ред.) была здесь своя фирма, он раньше, до боевых действий, возил зерно на Николаев и на Одессу. Он узнавал — чтобы переоформить эту фирму туда (в Крым), для этого нужен был российский паспорт, чтобы эту украинскую фирму оформить там в Симферополе. <…> Нам разрешали пока возить зерно так (без паспорта. — Прим. ред.), но я поднимал этот вопрос, чтобы оформиться там и там остаться", — пояснил Лайко.
Мать Злобы подтвердила его задержание в Крыму и заявила, что не верит в причастность сына к преступлению, поскольку "он был настроен пророссийски".
"Он вывез семью в Россию, в Крым. Он же за Россию, сказал, что наконец-то станет стабильность. Семья дома, он сидит ждет на базе, и тут забрали мужика и предъявляют такие претензии — что ты вообще! Как может быть, чтобы колхозник… что он, террорист что ли? <...> Он никогда бы не принес (взрывчатку. — Прим. ред.) в Россию, тем более тому мосту, он не такой парень", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, до задержания Злоба занимался перевозкой и реализацией зерна, выращенного местными фермерами.
"Он брал зерно тут и возил на элеваторы, куда там надо было, в Голую Пристань или Херсон, другие города Херсонской области", — сказала женщина.
Собеседница агентства отметила, что 13 марта Владимир уехал в Крым с женой и детьми из-за опасений за жизнь близких на фоне военных действий.
"Когда начали стрелять, три дня просидели в подвале, он забрал семью и уехал в Крым", — уточнила она.
По данным ФСБ, груз взорвавшейся потом фуры переоформили при содействии Злобы и Соломко на некую несуществующую фирму в Крыму. Злоба так и не успел получить российский паспорт, хотя подавал документы вместе со всей семьей 6 сентября. О том, что он был одним из первых в очереди за паспортом, рассказала РИА Новости бухгалтер местной сельхозбазы Виктория Паханова, которая тоже не верит в версию о виновности Злобы.
"Он один из тех, кого называли (на Украине. — Прим. ред.) сепаратистами и с 2014 года чемоданы в руки вручали. Я помню наши беседы с самого начала (спецоперации. — Прим. ред.), честно, он реально довольный был ситуацией. <…> Тут все знают, что Вовка первый побежал российский паспорт получать", — рассказала бухгалтер.
По утверждению Пахановой и Лайко, ни в другие регионы России, за исключением Республики Крым
, ни в Грузию
подозреваемый не выезжал. При этом Лайко подтвердил, что Злоба был связан с людьми из Армавира
.
"Он отсюда не выезжал вообще, зачем нам та Грузия? У нас система такая: у Вовы много знакомых фермеров тут, он знает все колхозы, всех фермеров. Ему говорят: "Вовчик, нужно куда-то сдать продукцию", Вова принимает все, мы тут забираем, едем в Крым, потом пацаны с Армавира, с Краснодара
приезжают на камазиках, таскают через границу туда", — рассказал Лайко.
ФСБ
назвала Владимира Злобу в списке причастных к организации теракта. По данным ведомства, наряду с другими фигурантами он участвовал в изменении документов на груз фуры, которая затем была взорвана. Басманный суд Москвы
сообщал об аресте в рамках этого дела трех человек — Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых. Еще пять фигурантов арестовали в Симферополе
, их имена официально не назывались. Задержание одного из этих пятерых — Романа Соломко — подтвердил его сын.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля — в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек — сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ
России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины
и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.