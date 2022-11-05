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В России отменят несколько "дачных" штрафов - РИА Новости, 05.11.2022
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В России отменят несколько "дачных" штрафов
В России отменят несколько "дачных" штрафов - РИА Новости, 05.11.2022
В России отменят несколько "дачных" штрафов
Власти внесли изменения в Правила противопожарного режима России № 1479, теперь дачники могут готовить шашлыки на мангале в пяти метрах от дома. Об этом... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T02:15
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общество
россия
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Власти внесли изменения в Правила противопожарного режима России № 1479, теперь дачники могут готовить шашлыки на мангале в пяти метрах от дома. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической фирмы “Интеллектуальный капитал” Ирина Каплун.Эксперт подчеркнула, что принятые поправки вступят в силу с 1 марта 2023 года. Во-первых, отметила адвокат, сжигать сухую траву, листву, ветки на индивидуальных участках разрешено на расстоянии 15 метров от построек, а в закрытой емкости – 7,5 метров. Во-вторых, приготовление пищи в металлических и негорючих емкостях допускается в пяти метрах от дома. Наконец, изменения вносят в законодательство понятия садовых и огородных земельных участков.По словам Каплун, такое решение было принято на основе жалоб дачников, так как размер стандартного участка не позволял соблюсти прежние требования. Нарушение Правил противопожарного режима карается штрафом в размере от двух до четырех тысяч рублей.
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общество, россия
Общество, Россия
02:15 05.11.2022 (обновлено: 02:16 05.11.2022)
 
В России отменят несколько "дачных" штрафов

Адвокат Каплун: с 1 марта дачникам разрешат готовить шашлыки в пяти метрах от дома

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПриготовление шашлыка на дачном участке
Приготовление шашлыка на дачном участке - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Приготовление шашлыка на дачном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Власти внесли изменения в Правила противопожарного режима России № 1479, теперь дачники могут готовить шашлыки на мангале в пяти метрах от дома. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической фирмы “Интеллектуальный капитал” Ирина Каплун.
Эксперт подчеркнула, что принятые поправки вступят в силу с 1 марта 2023 года. Во-первых, отметила адвокат, сжигать сухую траву, листву, ветки на индивидуальных участках разрешено на расстоянии 15 метров от построек, а в закрытой емкости – 7,5 метров. Во-вторых, приготовление пищи в металлических и негорючих емкостях допускается в пяти метрах от дома. Наконец, изменения вносят в законодательство понятия садовых и огородных земельных участков.
По словам Каплун, такое решение было принято на основе жалоб дачников, так как размер стандартного участка не позволял соблюсти прежние требования. Нарушение Правил противопожарного режима карается штрафом в размере от двух до четырех тысяч рублей.
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