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Суд в Кишиневе освободил шестерых оппозиционеров партии "Шор" - РИА Новости, 05.11.2022
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Суд в Кишиневе освободил шестерых оппозиционеров партии "Шор"
Суд в Кишиневе освободил шестерых оппозиционеров партии "Шор" - РИА Новости, 05.11.2022
Суд в Кишиневе освободил шестерых оппозиционеров партии "Шор"
Суд Кишинева постановил, что шесть подозреваемых в соучастии в незаконном финансировании оппозиционной партии "Шор" должны быть отпущены, один - помещен под... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T16:10
2022-11-05T16:10
в мире
илан шор
майя санду
кишинев
молдавия
россия
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Суд Кишинева постановил, что шесть подозреваемых в соучастии в незаконном финансировании оппозиционной партии "Шор" должны быть отпущены, один - помещен под домашний арест, сообщил адвокат Вадим Банару.В среду антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что в центральном офисе партии "Шор" в Кишиневе прошли следственные мероприятия и обыски. В результате обысков были задержаны восемь человек, которых подозревают в соучастии в осознанном финансировании партии за счет организованной преступной группировки. В субботу суд рассмотрел запросы прокуратуры о помещении задержанных под предварительный арест. Заседание проходило на фоне акции протеста."Шесть человек были освобождены, мы считаем, что и их задержание не было необходимым, один человек помещен под домашний арест. Мы проанализируем решение и определим, стоит ли подавать апелляцию", - заявил Банару журналистам.В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер. По словам главы политсилы Илана Шора, около 40 представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор", включая ее лидеров на сегодняшний день, задержаны или арестованы.Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти. В октябре после очередного массового митинга бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Партия "Шор" возложила вину за инцидент на президента страны Майю Санду и главу МВД Анну Ревенко.Очередной массовый митинг оппозиции запланирован 6 ноября в 14.00 (15.00 мск).
https://ria.ru/20221103/pokhischenie-1829131822.html
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в мире, илан шор, майя санду, кишинев, молдавия, россия
В мире, Илан Шор, Майя Санду, Кишинев, Молдавия, Россия
16:10 05.11.2022
 
Суд в Кишиневе освободил шестерых оппозиционеров партии "Шор"

Суд в Кишиневе отпустил шестерых оппозиционеров "Шор", одного посадил под домашний арест

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания районного суда Кишинева
Сотрудники правоохранительных органов у здания районного суда Кишинева - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Sputnik / Дмитрий Терехов
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Сотрудники правоохранительных органов у здания районного суда Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Суд Кишинева постановил, что шесть подозреваемых в соучастии в незаконном финансировании оппозиционной партии "Шор" должны быть отпущены, один - помещен под домашний арест, сообщил адвокат Вадим Банару.
В среду антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что в центральном офисе партии "Шор" в Кишиневе прошли следственные мероприятия и обыски. В результате обысков были задержаны восемь человек, которых подозревают в соучастии в осознанном финансировании партии за счет организованной преступной группировки. В субботу суд рассмотрел запросы прокуратуры о помещении задержанных под предварительный арест. Заседание проходило на фоне акции протеста.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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"Шесть человек были освобождены, мы считаем, что и их задержание не было необходимым, один человек помещен под домашний арест. Мы проанализируем решение и определим, стоит ли подавать апелляцию", - заявил Банару журналистам.
В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер. По словам главы политсилы Илана Шора, около 40 представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор", включая ее лидеров на сегодняшний день, задержаны или арестованы.
Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти. В октябре после очередного массового митинга бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Партия "Шор" возложила вину за инцидент на президента страны Майю Санду и главу МВД Анну Ревенко.
Очередной массовый митинг оппозиции запланирован 6 ноября в 14.00 (15.00 мск).
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В миреИлан ШорМайя СандуКишиневМолдавияРоссия
 
 
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