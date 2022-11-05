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ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области - РИА Новости, 05.11.2022
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
Российские истребители сбили в Николаевской области самолет МиГ-29 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:25
2022-11-05T14:25
2022-11-05T14:50
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
миг-29
николаевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские истребители сбили в Николаевской области самолет МиГ-29 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, войска воздушно-космической обороны, миг-29, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, МиГ-29, Николаевская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:25 05.11.2022 (обновлено: 14:50 05.11.2022)
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
Минобороны России сообщило о сбитом в Николаевской области украинском самолете МиГ-29