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ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области - РИА Новости, 05.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/samolet-1829351767.html
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области - РИА Новости, 05.11.2022
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
Российские истребители сбили в Николаевской области самолет МиГ-29 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:25
2022-11-05T14:50
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
миг-29
николаевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские истребители сбили в Николаевской области самолет МиГ-29 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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безопасность, войска воздушно-космической обороны, миг-29, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, МиГ-29, Николаевская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:25 05.11.2022 (обновлено: 14:50 05.11.2022)
 
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Минобороны России сообщило о сбитом в Николаевской области украинском самолете МиГ-29

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские истребители сбили в Николаевской области самолет МиГ-29 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВойска воздушно-космической обороныМиГ-29Николаевская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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