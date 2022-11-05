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ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области - РИА Новости, 05.11.2022

ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Российские истребители сбили в Николаевской области самолет МиГ-29 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T14:25

2022-11-05T14:25

2022-11-05T14:50

специальная военная операция на украине

безопасность

войска воздушно-космической обороны

миг-29

николаевская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские истребители сбили в Николаевской области самолет МиГ-29 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.

николаевская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, войска воздушно-космической обороны, миг-29, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф)