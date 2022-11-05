https://ria.ru/20221105/proisshestviya-1829308451.html

В Костроме эвакуировали жильцов из дома рядом с горящим кафе

В Костроме эвакуировали жильцов из дома рядом с горящим кафе - РИА Новости, 05.11.2022

В Костроме эвакуировали жильцов из дома рядом с горящим кафе

Пятнадцать человек эвакуировали из дома рядом с кафе в Костроме, где произошел пожар на площади 3,5 тысячи "квадратов", сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T05:01

2022-11-05T05:01

2022-11-05T08:29

происшествия

кострома

костромская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

пожар в кафе в костроме

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пятнадцать человек эвакуировали из дома рядом с кафе в Костроме, где произошел пожар на площади 3,5 тысячи "квадратов", сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Костромской области.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. МЧС сообщало об угрозе обрушения кровли, ранг пожара поднят до третьего. Из здания кафе эвакуировали 250 человек, пострадали четверо. Возгорание локализовано.На место пожара прибыл губернатор Костромской области Сергей Ситников, сообщается в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221104/avtoservis-1829290852.html

кострома

костромская область

россия

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происшествия, кострома, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар в кафе в костроме