https://ria.ru/20221105/proisshestviya-1829308331.html
В Костроме при крупном пожаре в кафе пострадали четыре человека
В Костроме при крупном пожаре в кафе пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.11.2022
В Костроме при крупном пожаре в кафе пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате крупного пожара в кафе "Полигон" в Костроме на 3,5 тысячи "квадратов", возгорание локализовано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T04:46
2022-11-05T04:46
2022-11-05T09:58
происшествия
кострома
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
костромская область
пожар в кафе в костроме
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате крупного пожара в кафе "Полигон" в Костроме на 3,5 тысячи "квадратов", возгорание локализовано, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что тушение пожара в кафе "Полигон" в Костроме на 3,5 тысячи "квадратов" осложняется из-за угрозы обрушения кровли, ранг пожара поднят до третьего."Пожар локализован в 4.23. Стало известно о четырех пострадавших", - говорится в сообщении.
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кострома
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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей.
2022-11-05T04:46
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происшествия, кострома, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), костромская область, пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Костромская область, Пожар в кафе в Костроме
04:46 05.11.2022 (обновлено: 09:58 05.11.2022)
В Костроме при крупном пожаре в кафе пострадали четыре человека
В Костроме при пожаре в кафе пострадали четыре человека, возгорание локализовано