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Тушение пожара в кафе в Костроме осложнено из-за угрозы обрушения кровли
Тушение пожара в кафе в Костроме осложнено из-за угрозы обрушения кровли - РИА Новости, 05.11.2022
Тушение пожара в кафе в Костроме осложнено из-за угрозы обрушения кровли
Тушение пожара в кафе "Полигон" в Костроме на 3,5 тысячи "квадратов" осложняется из-за угрозы обрушения кровли, ранг пожара поднят до третьего, сообщает... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T04:37
2022-11-05T04:37
2022-11-05T09:58
происшествия
кострома
россия
костромская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в кафе в костроме
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Тушение пожара в кафе "Полигон" в Костроме на 3,5 тысячи "квадратов" осложняется из-за угрозы обрушения кровли, ранг пожара поднят до третьего, сообщает начальник Главного управления МЧС России по Костромской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Корнеев."Ранг пожара был поднят до третьего. Сложность тушения пожара заключается в площади 3,5 тысячи квадратных метров и в угрозе обрушения кровли", - сказал он.
кострома
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей.
2022-11-05T04:37
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РИА Новости
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происшествия, кострома, россия, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в кафе в костроме, видео
Происшествия, Кострома, Россия, Костромская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в кафе в Костроме
Тушение пожара в кафе в Костроме осложнено из-за угрозы обрушения кровли
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Тушение пожара в кафе "Полигон" в Костроме на 3,5 тысячи "квадратов" осложняется из-за угрозы обрушения кровли, ранг пожара поднят до третьего, сообщает начальник Главного управления МЧС России по Костромской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Корнеев.
2022-11-05T04:37
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PT0M54S
04:37 05.11.2022 (обновлено: 09:58 05.11.2022)
Тушение пожара в кафе в Костроме осложнено из-за угрозы обрушения кровли
Генерал-майор Корнеев: тушение пожара в кафе в Костроме осложнено угрозой обрушения кровли