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Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 15 человек - РИА Новости, 05.11.2022
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Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 15 человек
Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 15 человек - РИА Новости, 05.11.2022
Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 15 человек
Число пострадавших при опрокидывании автобуса под Тулой выросло до 15, сообщило УМВД по Тульской области. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T00:27
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происшествия
авто
тульская область
богородицкий район
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании автобуса под Тулой выросло до 15, сообщило УМВД по Тульской области.Ранее сообщалось о 12 пострадавших.Управление МВД по Тульской области сообщило ранее в пятницу, что в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" произошло опрокидывание автобуса, следовавшего из Рязани в Старый Оскол. На момент ДТП в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя. По предварительной информации, транспортное средство столкнулось с разделительным ограждением и опрокинулось.
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происшествия, авто, тульская область, богородицкий район, россия
Происшествия, Авто, Тульская область, Богородицкий район, Россия
00:27 05.11.2022 (обновлено: 00:34 05.11.2022)
 
Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 15 человек

МВД сообщило о росте числа пострадавших при опрокидывании автобуса под Тулой до 15 человек

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании автобуса под Тулой выросло до 15, сообщило УМВД по Тульской области.
Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

"На данный момент имеются сведения о 15 пострадавших, им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Управление МВД по Тульской области сообщило ранее в пятницу, что в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" произошло опрокидывание автобуса, следовавшего из Рязани в Старый Оскол. На момент ДТП в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя. По предварительной информации, транспортное средство столкнулось с разделительным ограждением и опрокинулось.
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