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Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 15 человек

Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 15 человек - РИА Новости, 05.11.2022

Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 15 человек

Число пострадавших при опрокидывании автобуса под Тулой выросло до 15, сообщило УМВД по Тульской области. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T00:27

2022-11-05T00:27

2022-11-05T00:34

происшествия

авто

тульская область

богородицкий район

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании автобуса под Тулой выросло до 15, сообщило УМВД по Тульской области.Ранее сообщалось о 12 пострадавших.Управление МВД по Тульской области сообщило ранее в пятницу, что в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" произошло опрокидывание автобуса, следовавшего из Рязани в Старый Оскол. На момент ДТП в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя. По предварительной информации, транспортное средство столкнулось с разделительным ограждением и опрокинулось.

https://ria.ru/20221104/sochi-1829297339.html

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происшествия, авто, тульская область, богородицкий район, россия