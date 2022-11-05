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Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 15 человек
Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 15 человек - РИА Новости, 05.11.2022
Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 15 человек
Число пострадавших при опрокидывании автобуса под Тулой выросло до 15, сообщило УМВД по Тульской области. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T00:27
2022-11-05T00:27
2022-11-05T00:34
происшествия
авто
тульская область
богородицкий район
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании автобуса под Тулой выросло до 15, сообщило УМВД по Тульской области.Ранее сообщалось о 12 пострадавших.Управление МВД по Тульской области сообщило ранее в пятницу, что в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" произошло опрокидывание автобуса, следовавшего из Рязани в Старый Оскол. На момент ДТП в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя. По предварительной информации, транспортное средство столкнулось с разделительным ограждением и опрокинулось.
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происшествия, авто, тульская область, богородицкий район, россия
Происшествия, Авто, Тульская область, Богородицкий район, Россия
00:27 05.11.2022 (обновлено: 00:34 05.11.2022)
Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 15 человек
МВД сообщило о росте числа пострадавших при опрокидывании автобуса под Тулой до 15 человек