https://ria.ru/20221105/pridnestrove-1829336158.html
В Приднестровье заявили, что без России проблему поставок газа не решить
В Приднестровье заявили, что без России проблему поставок газа не решить - РИА Новости, 05.11.2022
В Приднестровье заявили, что без России проблему поставок газа не решить
Проблему с поставками газа в Приднестровье невозможно решить без участия России, заявил в эфире телеканала "Первый Приднестровский" глава МИД непризнанной... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T12:06
2022-11-05T12:06
2022-11-05T13:39
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
молдовагаз
газпром
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Проблему с поставками газа в Приднестровье невозможно решить без участия России, заявил в эфире телеканала "Первый Приднестровский" глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.Так он прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Приднестровье после того, как Молдавия объявила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа."Проблема не в том, что нет газа. Проблема в том, что Молдова его забирает себе незаконно. Россия может дать больше газа, Молдова все равно заберет. Как они распоряжаются газом — здесь тайна за семью печатями", — сказал Игнатьев.По его словам, в последнее время появилось очень много настораживающей информации."В данном случае Приднестровье интересуют гарантированные поставки тех объемов, которые были прописаны в контрактах. Мы настаиваем на том, чтобы этот механизм восстановился и продолжил работать так, как раньше. Без участия России добиться справедливости будет сложно", – подчеркнул глава МИД.Приднестровье получает газ через Молдавию, но "Молдовагаз" заявил, что с 1 ноября сократит поставки более чем на 40 процентов. В Кишиневе пояснили, что в ноябре получат от "Газпрома" только 51 процент от согласованного по контракту объема газа — 5,7 миллиона кубометров в сутки, из которых 3,4 миллиона предназначаются для Молдавии, а 2,3 миллиона — для Приднестровья. Раньше непризнанная республика получала по 3,9 миллиона кубов в сутки.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Год назад власти республики договорились с "Газпромом" о продлении газового контракта при условии стопроцентных своевременных платежей и проведения аудита долга "Молдовагаза". При этом "Газпром" оставил за собой право полностью прекратить поставки, если Молдавия нарушит эти обязательства.
https://ria.ru/20221022/pridnestrove-1825887508.html
https://ria.ru/20221102/krizis-1828810349.html
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молдавия, россия, приднестровская молдавская республика, молдовагаз, газпром, в мире
Молдавия, Россия, Приднестровская Молдавская Республика, Молдовагаз, Газпром, В мире
12:06 05.11.2022 (обновлено: 13:39 05.11.2022)
В Приднестровье заявили, что без России проблему поставок газа не решить
В МИД ПМР заявили, что без участия России проблему поставок газа в республику не решить
ТИРАСПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости.
Проблему с поставками газа в Приднестровье невозможно решить без участия России, заявил в эфире телеканала "Первый Приднестровский"
глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.
Так он прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Приднестровье после того, как Молдавия объявила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа.
"Проблема не в том, что нет газа. Проблема в том, что Молдова его забирает себе незаконно. Россия может дать больше газа, Молдова все равно заберет. Как они распоряжаются газом — здесь тайна за семью печатями", — сказал Игнатьев.
По его словам, в последнее время появилось очень много настораживающей информации.
"В данном случае Приднестровье интересуют гарантированные поставки тех объемов, которые были прописаны в контрактах. Мы настаиваем на том, чтобы этот механизм восстановился и продолжил работать так, как раньше. Без участия России добиться справедливости будет сложно", – подчеркнул глава МИД.
Приднестровье получает газ через Молдавию, но "Молдовагаз
" заявил, что с 1 ноября сократит поставки более чем на 40 процентов. В Кишиневе пояснили, что в ноябре получат от "Газпрома" только 51 процент от согласованного по контракту объема газа — 5,7 миллиона кубометров в сутки, из которых 3,4 миллиона предназначаются для Молдавии, а 2,3 миллиона — для Приднестровья. Раньше непризнанная республика получала по 3,9 миллиона кубов в сутки.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Год назад власти республики договорились с "Газпромом" о продлении газового контракта при условии стопроцентных своевременных платежей и проведения аудита долга "Молдовагаза". При этом "Газпром" оставил за собой право полностью прекратить поставки, если Молдавия нарушит эти обязательства.