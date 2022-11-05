https://ria.ru/20221105/pribaltika-1829323957.html

RT: страны Прибалтики заявили о намерении изолировать Россию от Европы

RT: страны Прибалтики заявили о намерении изолировать Россию от Европы - РИА Новости, 05.11.2022

RT: страны Прибалтики заявили о намерении изолировать Россию от Европы

Участники Балтийской ассамблеи, в которую входят Литва, Латвия и Эстония, заявили о намерении "изолировать Россию от европейского общества", передает RT. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T09:48

2022-11-05T09:48

2022-11-05T09:56

россия

литва

латвия

политика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Участники Балтийской ассамблеи, в которую входят Литва, Латвия и Эстония, заявили о намерении "изолировать Россию от европейского общества", передает RT.В документе также отмечается необходимость укрепления оборонного сотрудничества между балтийскими странами и союзниками в Северной Европе и Бенилюксе "для противостояния угрозам безопасности в сфере конвенциональных и кибервоенных действий".Кроме того, как отмечают в издании, парламентарии выделили "важность и необходимость военного присутствия США в регионе".Балтийская ассамблея — совещательный орган по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии. Ее учредили в 1991 году.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829316275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, литва, латвия, политика, санкции в отношении россии