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RT: страны Прибалтики заявили о намерении изолировать Россию от Европы - РИА Новости, 05.11.2022
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RT: страны Прибалтики заявили о намерении изолировать Россию от Европы
RT: страны Прибалтики заявили о намерении изолировать Россию от Европы - РИА Новости, 05.11.2022
RT: страны Прибалтики заявили о намерении изолировать Россию от Европы
Участники Балтийской ассамблеи, в которую входят Литва, Латвия и Эстония, заявили о намерении "изолировать Россию от европейского общества", передает RT. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T09:48
2022-11-05T09:56
россия
литва
латвия
политика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Участники Балтийской ассамблеи, в которую входят Литва, Латвия и Эстония, заявили о намерении "изолировать Россию от европейского общества", передает RT.В документе также отмечается необходимость укрепления оборонного сотрудничества между балтийскими странами и союзниками в Северной Европе и Бенилюксе "для противостояния угрозам безопасности в сфере конвенциональных и кибервоенных действий".Кроме того, как отмечают в издании, парламентарии выделили "важность и необходимость военного присутствия США в регионе".Балтийская ассамблея — совещательный орган по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии. Ее учредили в 1991 году.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, литва, латвия, политика, санкции в отношении россии
Россия, Литва, Латвия, Политика, Санкции в отношении России
09:48 05.11.2022 (обновлено: 09:56 05.11.2022)
 
RT: страны Прибалтики заявили о намерении изолировать Россию от Европы

RT: прибалтийские страны приняли резолюцию об изолировании России от европейского общества

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Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Участники Балтийской ассамблеи, в которую входят Литва, Латвия и Эстония, заявили о намерении "изолировать Россию от европейского общества", передает RT.
"Балтийская ассамблея подчеркивает огромную необходимость единства балтийских государств в том, что касается поддержки Украины, изолирования Российской Федерации от европейского сообщества", — говорится в тексте резолюции, принятой по итогам 41-й сессии органа.
В документе также отмечается необходимость укрепления оборонного сотрудничества между балтийскими странами и союзниками в Северной Европе и Бенилюксе "для противостояния угрозам безопасности в сфере конвенциональных и кибервоенных действий".
Кроме того, как отмечают в издании, парламентарии выделили "важность и необходимость военного присутствия США в регионе".
Балтийская ассамблея — совещательный орган по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии. Ее учредили в 1991 году.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
08:49
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