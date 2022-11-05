09:48 05.11.2022 (обновлено: 09:56 05.11.2022)
RT: страны Прибалтики заявили о намерении изолировать Россию от Европы
RT: прибалтийские страны приняли резолюцию об изолировании России от европейского общества
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Участники Балтийской ассамблеи, в которую входят Литва, Латвия и Эстония, заявили о намерении "изолировать Россию от европейского общества", передает RT.
"Балтийская ассамблея подчеркивает огромную необходимость единства балтийских государств в том, что касается поддержки Украины, изолирования Российской Федерации от европейского сообщества", — говорится в тексте резолюции, принятой по итогам 41-й сессии органа.
В документе также отмечается необходимость укрепления оборонного сотрудничества между балтийскими странами и союзниками в Северной Европе и Бенилюксе "для противостояния угрозам безопасности в сфере конвенциональных и кибервоенных действий".
Кроме того, как отмечают в издании, парламентарии выделили "важность и необходимость военного присутствия США в регионе".
Балтийская ассамблея — совещательный орган по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии. Ее учредили в 1991 году.
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