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Открытое горение в кафе в Костроме ликвидировано, сообщило местное МЧС
Открытое горение в кафе в Костроме ликвидировано, сообщило местное МЧС - РИА Новости, 05.11.2022
Открытое горение в кафе в Костроме ликвидировано, сообщило местное МЧС
Открытое горение в кафе в Костроме ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Костромской области. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T07:58
2022-11-05T07:58
2022-11-05T10:00
происшествия
кострома
костромская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в кафе в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Открытое горение в кафе в Костроме ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Костромской области.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек.По данным экстренных служб, пять человек погибли, пострадали четверо.
кострома
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей.
2022-11-05T07:58
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кострома, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в кафе в костроме, видео
Происшествия, Кострома, Костромская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в кафе в Костроме
07:58 05.11.2022 (обновлено: 10:00 05.11.2022)
Открытое горение в кафе в Костроме ликвидировано, сообщило местное МЧС
МЧС по Костромской области сообщило о ликвидации открытого горения в кафе "Полигон"