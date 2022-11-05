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Открытое горение в кафе в Костроме ликвидировано, сообщило местное МЧС

Открытое горение в кафе в Костроме ликвидировано, сообщило местное МЧС - РИА Новости, 05.11.2022

Открытое горение в кафе в Костроме ликвидировано, сообщило местное МЧС

Открытое горение в кафе в Костроме ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Костромской области. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T07:58

2022-11-05T07:58

2022-11-05T10:00

происшествия

кострома

костромская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в кафе в костроме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Открытое горение в кафе в Костроме ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Костромской области.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек.По данным экстренных служб, пять человек погибли, пострадали четверо.

кострома

костромская область

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей. 2022-11-05T07:58 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кострома, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в кафе в костроме, видео