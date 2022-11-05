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Антонов подчеркнул, что США не смогут "отменить" Россию - РИА Новости, 05.11.2022
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Антонов подчеркнул, что США не смогут "отменить" Россию
Антонов подчеркнул, что США не смогут "отменить" Россию - РИА Новости, 05.11.2022
Антонов подчеркнул, что США не смогут "отменить" Россию
Хотя перспектив выправления российско-американских отношений не просматривается, Вашингтон должен понимать, что "удалить" или "отменить" Россию не удастся,... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T02:13
2022-11-05T02:16
анатолий антонов
вашингтон (штат)
совет безопасности оон
россия
сша
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САН-ФРАНЦИСКО, 5 ноя — РИА Новости. Хотя перспектив выправления российско-американских отношений не просматривается, Вашингтон должен понимать, что "удалить" или "отменить" Россию не удастся, заявил посол в США Анатолий Антонов.Посол подчеркнул, что Москва твердо убеждена в необходимости диалога с Вашингтоном и в двусторонних интересах, и в интересах всего мира."Все смотрят на нас, на постоянных членов Совбеза ООН, на две великие ядерные державы, от которых зависит мир на планете", — отметил Антонов."У нас очень много вопросов, которые мы могли бы решать, и в области стратегической стабильности, и в области нераспространения ядерного оружия, информационной безопасности, изменения климата. Политика нынешних властей США направлена на то, чтобы выгнать Россию отовсюду. Но невозможно удалить или отменить Россию", — добавил дипломат.
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анатолий антонов, вашингтон (штат), совет безопасности оон, россия, сша, в мире
Анатолий Антонов, Вашингтон (штат), Совет Безопасности ООН, Россия, США, В мире
02:13 05.11.2022 (обновлено: 02:16 05.11.2022)
 
Антонов подчеркнул, что США не смогут "отменить" Россию

Посол Антонов: Вашингтон должен понимать, что "удалить" или "отменить" Россию не удастся

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 5 ноя — РИА Новости. Хотя перспектив выправления российско-американских отношений не просматривается, Вашингтон должен понимать, что "удалить" или "отменить" Россию не удастся, заявил посол в США Анатолий Антонов.

"Сегодня американцы не хотят с нами разговаривать. В нынешних политических условиях, по крайней мере в среднесрочной перспективе, мы не просматриваем возможность улучшения российско-американских отношений", — сказал дипломат журналистам.

Посол подчеркнул, что Москва твердо убеждена в необходимости диалога с Вашингтоном и в двусторонних интересах, и в интересах всего мира.
"Все смотрят на нас, на постоянных членов Совбеза ООН, на две великие ядерные державы, от которых зависит мир на планете", — отметил Антонов.
"У нас очень много вопросов, которые мы могли бы решать, и в области стратегической стабильности, и в области нераспространения ядерного оружия, информационной безопасности, изменения климата. Политика нынешних властей США направлена на то, чтобы выгнать Россию отовсюду. Но невозможно удалить или отменить Россию", — добавил дипломат.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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Анатолий АнтоновВашингтон (штат)Совет Безопасности ООНРоссияСШАВ мире
 
 
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