02:13 05.11.2022 (обновлено: 02:16 05.11.2022)
Антонов подчеркнул, что США не смогут "отменить" Россию
Посол Антонов: Вашингтон должен понимать, что "удалить" или "отменить" Россию не удастся
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
САН-ФРАНЦИСКО, 5 ноя — РИА Новости. Хотя перспектив выправления российско-американских отношений не просматривается, Вашингтон должен понимать, что "удалить" или "отменить" Россию не удастся, заявил посол в США Анатолий Антонов.
"Сегодня американцы не хотят с нами разговаривать. В нынешних политических условиях, по крайней мере в среднесрочной перспективе, мы не просматриваем возможность улучшения российско-американских отношений", — сказал дипломат журналистам.
Посол подчеркнул, что Москва твердо убеждена в необходимости диалога с Вашингтоном и в двусторонних интересах, и в интересах всего мира.
"Все смотрят на нас, на постоянных членов Совбеза ООН, на две великие ядерные державы, от которых зависит мир на планете", — отметил Антонов.
"У нас очень много вопросов, которые мы могли бы решать, и в области стратегической стабильности, и в области нераспространения ядерного оружия, информационной безопасности, изменения климата. Политика нынешних властей США направлена на то, чтобы выгнать Россию отовсюду. Но невозможно удалить или отменить Россию", — добавил дипломат.