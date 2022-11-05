https://ria.ru/20221105/posol-1829303781.html

Антонов подчеркнул, что США не смогут "отменить" Россию

Антонов подчеркнул, что США не смогут "отменить" Россию - РИА Новости, 05.11.2022

Антонов подчеркнул, что США не смогут "отменить" Россию

Хотя перспектив выправления российско-американских отношений не просматривается, Вашингтон должен понимать, что "удалить" или "отменить" Россию не удастся,... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T02:13

2022-11-05T02:13

2022-11-05T02:16

анатолий антонов

вашингтон (штат)

совет безопасности оон

россия

сша

в мире

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САН-ФРАНЦИСКО, 5 ноя — РИА Новости. Хотя перспектив выправления российско-американских отношений не просматривается, Вашингтон должен понимать, что "удалить" или "отменить" Россию не удастся, заявил посол в США Анатолий Антонов.Посол подчеркнул, что Москва твердо убеждена в необходимости диалога с Вашингтоном и в двусторонних интересах, и в интересах всего мира."Все смотрят на нас, на постоянных членов Совбеза ООН, на две великие ядерные державы, от которых зависит мир на планете", — отметил Антонов."У нас очень много вопросов, которые мы могли бы решать, и в области стратегической стабильности, и в области нераспространения ядерного оружия, информационной безопасности, изменения климата. Политика нынешних властей США направлена на то, чтобы выгнать Россию отовсюду. Но невозможно удалить или отменить Россию", — добавил дипломат.

https://ria.ru/20221105/vstrecha-1829303410.html

вашингтон (штат)

россия

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анатолий антонов, вашингтон (штат), совет безопасности оон, россия, сша, в мире