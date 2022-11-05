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СК доставил на фронт в ДНР продукты и медикаменты от Пензенской области

СК доставил на фронт в ДНР продукты и медикаменты от Пензенской области - РИА Новости, 05.11.2022

СК доставил на фронт в ДНР продукты и медикаменты от Пензенской области

Следственный комитет РФ доставил в район линии соприкосновения медикаменты, личные вещи и продукты, собранную жителями Пензенской области для мобилизованных... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T18:36

2022-11-05T18:36

2022-11-05T18:38

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

ясиноватая

кузнецк

пензенская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯСИНОВАТАЯ, 5 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ доставил в район линии соприкосновения медикаменты, личные вещи и продукты, собранную жителями Пензенской области для мобилизованных бойцов, сражающихся на территории Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.Среди доставленного - медикаменты, теплые вещи, продукты питания и другое необходимое для бойцов. Груз доставлен в город Ясиноватая, который находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.Сбором помощи занималась общественная организация "Все для Победы" из города Кузнецк Пензенской области.

ясиноватая

кузнецк

пензенская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, ясиноватая, кузнецк, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)