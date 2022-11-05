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СК доставил на фронт в ДНР продукты и медикаменты от Пензенской области
СК доставил на фронт в ДНР продукты и медикаменты от Пензенской области - РИА Новости, 05.11.2022
СК доставил на фронт в ДНР продукты и медикаменты от Пензенской области
Следственный комитет РФ доставил в район линии соприкосновения медикаменты, личные вещи и продукты, собранную жителями Пензенской области для мобилизованных... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T18:36
2022-11-05T18:36
2022-11-05T18:38
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
ясиноватая
кузнецк
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯСИНОВАТАЯ, 5 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ доставил в район линии соприкосновения медикаменты, личные вещи и продукты, собранную жителями Пензенской области для мобилизованных бойцов, сражающихся на территории Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.Среди доставленного - медикаменты, теплые вещи, продукты питания и другое необходимое для бойцов. Груз доставлен в город Ясиноватая, который находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.Сбором помощи занималась общественная организация "Все для Победы" из города Кузнецк Пензенской области.
ясиноватая
кузнецк
пензенская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, ясиноватая, кузнецк, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Ясиноватая, Кузнецк, Пензенская область, Следственный комитет России (СК РФ)
18:36 05.11.2022 (обновлено: 18:38 05.11.2022)
СК доставил на фронт в ДНР продукты и медикаменты от Пензенской области
СК доставил бойцам на фронт в ДНР 2500 тонны гуманитарной помощи от Пензенской области