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Постпред США в ООН обсудит в Албании и Польше помощь Киеву
Постпред США в ООН обсудит в Албании и Польше помощь Киеву - РИА Новости, 05.11.2022
Постпред США в ООН обсудит в Албании и Польше помощь Киеву
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд посетит 6-9 ноября Албанию и Польшу, обсудит поддержку, оказываемую странами Киеву, сообщает миссия США в ООН. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T17:54
2022-11-05T17:54
2022-11-05T17:54
в мире
линда томас-гринфилд
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ООН, 5 ноя - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд посетит 6-9 ноября Албанию и Польшу, обсудит поддержку, оказываемую странами Киеву, сообщает миссия США в ООН."Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд совершит поездку в Албанию и Польшу с 6 по 9 ноября", - сказано в сообщении.Отмечается, что постпред заявит "о непоколебимой поддержке", которую Штаты намерены оказывать этим двум странам в контексте кризиса, вызванного конфликтом на Украине.Томас-Гринфилд в ходе встреч с представителями правительств Албании и Польши обсудит, как можно продвинуть сотрудничество с США в таких сферах, как укрепление энергетической и продовольственной безопасности, укрепление трансатлантического альянса. Как сообщает постпредство, Томас-Гринфилд также планирует обсудить с представителями Албании и Польши сотрудничество в деле "привлечения России к ответу".В Албании ожидаются встречи с высокопоставленными представителями страны."В Польше... Томас-Гринфилд встретится с официальными лицами и гуманитарными партнерами и ознакомится с ходом гуманитарных операций ООН, оказывающих помощь более чем 1,4 миллиона беженцев с Украины", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20221104/zadachi-1829281760.html
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в мире, линда томас-гринфилд, албания, польша, сша, оон
В мире, Линда Томас-Гринфилд, Албания, Польша, США, ООН
Постпред США в ООН обсудит в Албании и Польше помощь Киеву
Постпред США в ООН Томас-Гринфилд 6-9 ноября обсудит в Албании и Польше помощь Киеву