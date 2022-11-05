21:48 05.11.2022 (обновлено: 22:03 05.11.2022)
Польша втягивает НАТО в конфликт на Украине, заявили в США
Американский разведчик Риттер заявил о желании Польши втянуть НАТО в конфликт на Украине
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Thomas MortАмериканские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Thomas Mort
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Европейские страны не готовы отправлять своих солдат на Украину, но есть опасения, что Польша может втянуть НАТО в конфликт, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Европа не в восторге: она обеспокоена тем, что Польша втягивает НАТО в этот конфликт. Сейчас в Европе никто не горит желанием отправлять на Украину военнослужащих не из Польши. Ноль энтузиазма!" — отметил спикер.
По мнению Риттера, для отправки военнослужащих на Украину у стран Североатлантического альянса нет необходимой инфраструктуры, которая могла бы противостоять мощностям средств ПВО и тяжелой бронетехники.
Офицер также указал на "энтузиазм" поляков. По его подсчетам, на Украине находятся от 10 до 30 тысяч солдат, которые воюют на передовой.
Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на благоразумие западных лидеров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.