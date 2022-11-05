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Полиция Косово опровергла отправку спецназа на север края - РИА Новости, 05.11.2022
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Полиция Косово опровергла отправку спецназа на север края
Полиция Косово опровергла отправку спецназа на север края - РИА Новости, 05.11.2022
Полиция Косово опровергла отправку спецназа на север края
Полиция самопровозглашенной республики Косово опровергла сообщения о выезде колонны спецназа на населенный сербами север края. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T20:39
2022-11-05T20:39
в мире
александр вучич
ана брнабич
косово
сербия
приштина
ми-35
миг-29
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БЕЛГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово опровергла сообщения о выезде колонны спецназа на населенный сербами север края."Полицейские подразделения общественного порядка и пограничная полиция передвигаются в зависимости от служебных обязанностей и полицейских задач, но не было задействования или отправки спецподразделений на север Митровицы, как об этом сообщали СМИ", - указало полицейское ведомство в соцсетях.Ранее в субботу местные СМИ сообщили, что автомобили спецназа полиции самопровозглашенной республики выехали из Приштины на север края.Представители косовских сербов в субботу приняли решение о выходе из парламента, правительства, судов и полиции самопровозглашенной республики. В Северной Косовска-Митровице на полдень 6 ноября назначен митинг-собрание косовских сербов, город с ночи пятницы украшают сербскими флагами. Представители косовских сербов – партия "Сербский список" - заявили в минувший четверг, что рассмотрят выход из всех структур самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности серба - начальника полиции на севере края. Глава региональной дирекции "Север" самопровозглашенного Косово Ненад Джурич ранее отказался выдавать письменные предупреждения местным сербам за автомобильные номера, выданные сербскими властями, и был снят с должности решением Приштины.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS, с 21 ноября планируют выписывать "нарушителям" денежные штрафы от 150 евро.Минобороны Сербии сообщило вечером в среду, что с помощью средств электронной борьбы сбит беспилотник коммерческого назначения над военной частью в городе Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Премьер Сербии Ана Брнабич и глава МО Милош Вучевич ранее заявили, что дроны неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией и пообещали в случае повтора сбивать БПЛА.Глава сербского МО сообщил во вторник, что, согласно приказу президента страны Александра Вучича, армия Сербия подняла готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов". В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20221104/soglashenie-1829266350.html
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в мире, александр вучич, ана брнабич, косово, сербия, приштина, ми-35, миг-29
В мире, Александр Вучич, Ана Брнабич, Косово, Сербия, Приштина, Ми-35, МиГ-29
20:39 05.11.2022
 
Полиция Косово опровергла отправку спецназа на север края

Полиция самопровозглашенного Косово опровергла отправку спецназа на север края

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово опровергла сообщения о выезде колонны спецназа на населенный сербами север края.
"Полицейские подразделения общественного порядка и пограничная полиция передвигаются в зависимости от служебных обязанностей и полицейских задач, но не было задействования или отправки спецподразделений на север Митровицы, как об этом сообщали СМИ", - указало полицейское ведомство в соцсетях.
Сербы Косово с флагом во время митинга - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
Вчера, 18:57
Действия главы Косово прикончили Брюссельское соглашение, заявили в Сербии
Ранее в субботу местные СМИ сообщили, что автомобили спецназа полиции самопровозглашенной республики выехали из Приштины на север края.
Представители косовских сербов в субботу приняли решение о выходе из парламента, правительства, судов и полиции самопровозглашенной республики. В Северной Косовска-Митровице на полдень 6 ноября назначен митинг-собрание косовских сербов, город с ночи пятницы украшают сербскими флагами. Представители косовских сербов – партия "Сербский список" - заявили в минувший четверг, что рассмотрят выход из всех структур самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности серба - начальника полиции на севере края. Глава региональной дирекции "Север" самопровозглашенного Косово Ненад Джурич ранее отказался выдавать письменные предупреждения местным сербам за автомобильные номера, выданные сербскими властями, и был снят с должности решением Приштины.
Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS, с 21 ноября планируют выписывать "нарушителям" денежные штрафы от 150 евро.
Минобороны Сербии сообщило вечером в среду, что с помощью средств электронной борьбы сбит беспилотник коммерческого назначения над военной частью в городе Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Премьер Сербии Ана Брнабич и глава МО Милош Вучевич ранее заявили, что дроны неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией и пообещали в случае повтора сбивать БПЛА.
Военнослужащие Сербии - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 14:17
Сербская армия подняла уровень готовности из-за ситуации в Косово
Глава сербского МО сообщил во вторник, что, согласно приказу президента страны Александра Вучича, армия Сербия подняла готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов". В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 15:28
Спикер парламента Сербии поблагодарил Россию за поддержку по Косово
 
В миреАлександр ВучичАна БрнабичКосовоСербияПриштинаМи-35МиГ-29
 
 
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